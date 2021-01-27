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SCF222/23
Une sucette très douce pour la peau sensible de votre bébé
Prenez soin de la peau sensible de bébé avec la sucette ultra-douce Philips Avent. Sa collerette très douce* et souple épouse les lignes de son visage et réduit les marques et irritations sur sa peau, pour plus de confort.
ultra-douce et souple
6-18 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Parce que les peaux sensibles nécessitent plus d'attention, cette sucette est dotée d'une technologie de collerette qui épouse les contours naturels du visage de bébé, pour plus de confort. Sa peau sera moins marquée et irritée.
La forme arrondie de la collerette réduit la pression, pour apaiser bébé en douceur, tout en préservant sa peau.
Nous avons demandé à des mamans comment leurs bébés réagissaient à nos téterelles en silicone texturées. En moyenne, 98 % d'entre elles ont déclaré qu'ils avaient accepté les sucettes ultra-douce et ultra air Philips Avent.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Récompenses
3.0
sur 6
2
Avis
Sven-Oskar
27/01/2021
Sverige
Enda nappen som gillas
Tyvärr är detta enda nappen som fungerar hemma. Passar även bra för en 2-åring (numera 2,5 åring).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF222/23 ultra soft-napp
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF222/23 ultra soft-napp
Joan
09/07/2018
Sverige
Dålig design
Dålig design.. den har inget ”skydd” upp mot näsan så överläppen lägger sig över kanten precis som när 0-6 nappen började bli för liten..
Cet avis concerne le produit SCF222/23 ultra soft-napp
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Développée avec des professionnels de santé et des mamans
Des tests clients effectués en 2016-2017 aux États-Unis ont mis en évidence une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée avec nos sucettes ultra air et ultra-douce.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
La marque numéro 1 des sucettes
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement
85 % des mamans interrogées ont trouvé cette sucette plus douce que huit modèles comparables provenant d'autres grandes marques internationales. Études indépendantes, États-Unis, février 2017