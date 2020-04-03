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Arrêté
Une pièce unique en silicone
3-18 mois
Orthodontique, 0 % BPA
Lot de 2
Utilisée par les professionnels du secteur médical pour calmer les nouveau-nés, la sucette Soothie est distribuée en milieu hospitalier aux États-Unis.*
La sucette Soothie est un peu différente de nos autres sucettes. Sa forme unique vous permet de placer votre doigt à l'intérieur, afin de vous rapprocher de votre bébé en l'aidant à téter.
La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.
4.1
sur 6
21
Avis
85%
recommandent ce produit
AnneSo87
03/04/2020
België
Sucette adoptée depuis la naissance
Mon petit garçon de 2 ans et demi ne prend que cette sucette depuis la naissance!
Avantages
Physiologique
Contre
Plus fragile quand l enfant a des dents
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/03 Sucette Soothie
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/03 Sucette Soothie
Charlotte26
04/07/2017
België
Eindelijk na 8 tutten 1tje die ze wil
In het ziekenhuis hebben ze me aangeleerd men pink als tut te gebruiken omdat men meisje veel weende.. hierdoor wilt men meisje van 3 maand nooit een tut maar enkel men pink ! Ik heb uren geprobeerd met tutten en wel 7 verschillende soorten vormen gekocht, maar niet 1tje sloeg aan! Tot ik vandaag deze tut kocht, wat een geschenk, eindelijk een tut die ze direct zonder wenen aanvaard !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/03 Soothie Shapes-fopspeen
Oui, je recommande ce produit
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25/10/2020
Deutschland
Einfach nur Top
Meine kleine lieb die schnullis. Hat sie seid Geburt an :)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/04 Soothie Schnuller
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCF194/04 Soothie Schnuller
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Cette sucette Soothie est dotée d'une téterelle de même forme et est fabriquée avec le même matériau que le modèle commercialisé aux États-Unis, mais sa collerette est de forme différente.
La marque numéro 1 des sucettes
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation
Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement