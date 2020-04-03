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  • Favorise une tétée naturelle et un rapprochement avec le bébé
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Arrêté

Philips AventSucette Soothie

SCF194/03

4.1
| (21) Avis | 85% recommandent ce produit
Favorise une tétée naturelle et un rapprochement avec le bébé
La sucette Philips Avent Soothie est un moyen supplémentaire de vous rapprocher de votre bébé, grâce à la conception originale d'une pièce unique qui vous permet de lui donner le doigt. En silicone de qualité médicale, la sucette Soothie est facile à nettoyer.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Silicone souple de qualité médicale

Favorise une tétée naturelle et un rapprochement avec le bébé

  • Une pièce unique en silicone

  • 3-18 mois

  • Orthodontique, 0 % BPA

  • Lot de 2

Distribuée dans les hôpitaux aux États-Unis

Distribuée dans les hôpitaux aux États-Unis

Utilisée par les professionnels du secteur médical pour calmer les nouveau-nés, la sucette Soothie est distribuée en milieu hospitalier aux États-Unis.*

Conçu pour favoriser un rapprochement avec le bébé

Conçu pour favoriser un rapprochement avec le bébé

La sucette Soothie est un peu différente de nos autres sucettes. Sa forme unique vous permet de placer votre doigt à l'intérieur, afin de vous rapprocher de votre bébé en l'aidant à téter.

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

La forme symétrique de notre téterelle en silicone souple respecte le développement du palais, des dents et des gencives de votre bébé.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.1

sur 6

21

Avis

85%

recommandent ce produit

03/04/2020

België

België

Sucette adoptée depuis la naissance

Mon petit garçon de 2 ans et demi ne prend que cette sucette depuis la naissance!

Avantages

Physiologique

Contre

Plus fragile quand l enfant a des dents

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/03 Sucette Soothie

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/03 Sucette Soothie

04/07/2017

België

België

Eindelijk na 8 tutten 1tje die ze wil

In het ziekenhuis hebben ze me aangeleerd men pink als tut te gebruiken omdat men meisje veel weende.. hierdoor wilt men meisje van 3 maand nooit een tut maar enkel men pink ! Ik heb uren geprobeerd met tutten en wel 7 verschillende soorten vormen gekocht, maar niet 1tje sloeg aan! Tot ik vandaag deze tut kocht, wat een geschenk, eindelijk een tut die ze direct zonder wenen aanvaard !

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Cet avis concerne le produit SCF194/03 Soothie Shapes-fopspeen

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25/10/2020

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Top

Meine kleine lieb die schnullis. Hat sie seid Geburt an :)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/04 Soothie Schnuller

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF194/04 Soothie Schnuller

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Cette sucette Soothie est dotée d'une téterelle de même forme et est fabriquée avec le même matériau que le modèle commercialisé aux États-Unis, mais sa collerette est de forme différente.

  2. La marque numéro 1 des sucettes

  3. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation

  4. Notre gamme répond aux besoins des mamans et des bébés à chaque étape de développement