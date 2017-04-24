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  • Nettoyage et entretien faciles des accessoires d'alimentation
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Philips AventBiberon et goupillon de nettoyage

SCF145/06

4.4
| (48) Avis | 91% recommandent ce produit
Nettoyage et entretien faciles des accessoires d'alimentation
Le goupillon de biberon Philips Avent est doté d'une tête spécialement recourbée et d'un manche moulé pour un nettoyage efficace de tout type de biberons, de tétines et d'autres accessoires d'alimentation. Les poils nombreux et très serrés les uns contre les autres durent longtemps et nettoient en toute sécurité en évitant les égratignures.
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

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Brosse de nettoyage Avent

Nettoyage et entretien faciles des accessoires d'alimentation

  • Accessoires pour biberons

Goupillon avec tête de brosse recourbée pour un nettoyage facile

Goupillon avec tête de brosse recourbée pour un nettoyage facile

Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous les biberons à col large, tétines et accessoires d'alimentation.

Conception unique du manche et de l'embout

Brosse à tête recourbée et manche moulé pour le nettoyage méticuleux de tous vos biberons à col large. L'extrémité courbée vous permet de nettoyer l'intérieur des tétines.

Poils très serrés les uns contre les autres qui assurent un nettoyage minutieux sur la durée

Les poils très serrés les uns contre les autres durent longtemps et permettent de nettoyer minutieusement tous vos biberons, tétines et autres accessoires d'allaitement.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.4

sur 6

48

Avis

91%

recommandent ce produit

24/04/2017

France

France

Un super nettoyeur de biberon

J'ai beaucoup aimé ce goupillon, il va bien au fond des biberons... Le seul bémol pour moi c'est le coté tétine... qui sans poils est un peu moins pratique mais, qui par contre est super hygiénique du coup

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF145/06 Biberon et goupillon de nettoyage

Oui, je recommande ce produit

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27/07/2015

France

France

Produit Parfait

Goupillon résistant et s'emporte partout. La petite brosse est très pratique pour nettoyer l'embout des tétines qui n'est pas toujours très accessible.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF145/07 Goupillon pour biberon et tétine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCF145/07 Goupillon pour biberon et tétine

19/01/2026

Deutschland

Deutschland

Wir wünschen uns die Farbe Grau zurück

Wir verwenden diese Flaschenbürste seit vielen Jahren, seit wir sie seit der Geburt unserer Kinder vor 16 Jahren entdeckt haben. Unschlagbar, weil die Borsten gleichzeitig weich und effektiv sind. Wir wünschen uns nur die Farbe Grau wieder zurück!!!! Ist leider nirgendwo im Handel erhältlich. Grau passt so viel besser zu unserer Küche.... ;)

Avantages

Sieht gut aus (in Grau) und beschädigt das Geschirr nicht

Contre

Nur in Blau oder Rosa verfügbar im Handel

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Cet avis concerne le produit SCF145/08 Flaschen- und Saugerbürste

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