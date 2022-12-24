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03
d
Jours
07
h
Heures
39
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Minutes
26
s
Secondes
S'adapte parfaitement aux courbes naturelles du visage de bébé
Douces et souples, les sucettes Soothie Heart Philips Avent ne viendront pas heurter le petit nez de bébé. Le design monobloc en silicone de qualité médicale et l'étui réutilisable se composent à 90 % de matériaux d'origine végétale.*
Une conception en une seule pièce en silicone
0 % BPA (bisphénol A)
Lot de 2
0-6 mois
La collerette spéciale en forme de cœur est conçue pour suivre les courbes naturelles du visage de votre bébé, afin d'offrir un maximum de confort sans heurter son petit nez.
Conception monobloc durable fabriquée en silicone souple de qualité médicale. Notre équipe d'experts l'a développée spécialement pour les nouveau-nés de 0 à 6 mois.
La sucette Soothie est dotée d'une tétine ronde et symétrique conçue pour s'adapter parfaitement à la bouche de bébé et réduire la pression entre la langue et la bouche. La sucette Soothie Philips Avent est homologuée de manière indépendante par la Oral Health Foundation.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.1
sur 6
335
Avis
88%
recommandent ce produit
Titi76380
24/12/2022
France
Acheteur vérifié
Hyper pratique
Très pratique et flexible adapté à la bouche des bébés
Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/21 Soothie
Date d'utilisation 2022-11-24
Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/21 Soothie
Date d'utilisation 2022-11-24
Kilalia
21/11/2021
France
Partie de promotion
Tétine soothie
Belle couleur, mon enfant les a adopté tout de suite.
Avantages
Jolie couleur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/22 Soothie
Date d'utilisation 2021-10-21
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/22 Soothie
Date d'utilisation 2021-10-21
Homesweethome7228
19/11/2021
France
Partie de promotion
Tetine
J'ai beaucoup aimé la forme la matière de la tétine pour mes jumelles qui les ont pris rapidement pratique de pouvoir mettre son doigt dedans pour les aider
Avantages
Forme matière
Contre
Rien
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/22 Soothie
Date d'utilisation 2020-10-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Soothie SCF099/22 Soothie
Date d'utilisation 2020-10-19
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
Approche mass balance.
Toutes nos sucettes Soothie ont la même forme de tétine et présentent la même conception monobloc. Elles sont également disponibles avec différentes formes de collerettes, y compris celles distribuées dans les hôpitaux aux États-Unis.
Comparé aux méthodes de stérilisation traditionnelles (ébullition) pour les sucettes.
Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.