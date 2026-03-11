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  • Ultra-douce pour les peaux sensibles
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Philips Avent Pacifierultra-douce day and night

SCF094/10

4.8

| (306) Avis | 99% recommandent ce produit

Ultra-douce pour les peaux sensibles

Notre collerette souple prend soin des peaux sensibles. 9 parents sur 10 affirment que leur bébé ne présente plus d'irritations cutanées depuis l'adoption de la sucette ultra-douce.** La version phosphorescente est facile à trouver dans le noir. Désormais composée à 80 % de matériaux d'origine végétale.*

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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Nous avons ce qu'il vous faut, jour et nuit

Ultra-douce pour les peaux sensibles

  • Pour les peaux sensibles

  • 0 % BPA (bisphénol A)

  • Lot de 4, 80 % de matériaux d'origine végétale*

  • 6-18 mois

Collerette souple et souple qui réduit les irritations**

Collerette souple et souple qui réduit les irritations**

La peau délicate de bébé mérite une attention particulière. La technologie de la collerette souple épouse les formes de son visage pour limiter les marques et les irritations**. Notre collerette arrondie réduit la pression sur les joues de bébé, pour un contact plus doux.

Tétine orthodontique conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Tétine orthodontique conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Nos tétines orthodontiques en silicone souple soutiennent les mouvements naturels des muscles de la bouche et réduisent le risque de malocclusion. Le col étroit de la tétine réduit la pression entre la langue et le palais. Les sucettes ultra Philips Avent sont homologuées de manière indépendante par la Oral Health Foundation. Fabriquées à 100 % en silicone de qualité alimentaire, elles sont plus durables et résistantes que les tétines en caoutchouc (latex) et ne contiennent pas de BPA, de BPS, de phtalates, de PVC ni hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Les bébés l'adorent, avec un taux d'acceptation de la tétine de 98 %***

Les bébés l'adorent, avec un taux d'acceptation de la tétine de 98 %***

Nos tétines en silicone texturées sont conçues pour reproduire la sensation du sein maternel. Preuve de leur efficacité : 98 % des parents ont constaté que leurs bébés acceptaient les sucettes ultra Philips Avent.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.8

sur 6

306

Avis

99%

recommandent ce produit

1

11/03/2026

France

France

Une tétine douce et ergonomique phosphorescente

J'ai choisi de mettre une note excellente à ce produit, mon petit fils les adore et la retrouve facilement dans son lit elles sont très très phosphorescente. Personnellement on les adorent. avec la colerette souple et ergonomoique

Avantages

phosphorescente souple

Contre

Manque de choix de couleur et taille

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF094/04 ultra-douce nuit

Date of Use 2026-02-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF094/04 ultra-douce nuit

Date of Use 2026-02-11

11/03/2026

France

France

Ultra-douce pour les peaux sensibles

Collerette souple, tétine orthodontique pour ne pas gêner le développement des dents. Quel bonheur cette douceur et cette matière pour notre petits fils d'habitude si sensible à tout ça. Et facile à retrouver dans la nuit avec sa pastille phosphorescente.

Avantages

Douceur, colerette souple, Pastille phosphorescente

Contre

Je ne sais pas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF094/02 ultra-douce nuit

Date of Use 2026-02-11

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF094/02 ultra-douce nuit

Date of Use 2026-02-11

09/03/2026

France

France

C’est tétine son génial

Ma fille aime beaucoup ses tétine elle es très difficile au niveau des tétine car je les allaiter mes celle ci sont très bien et bien adapté

Avantages

Super

Contre

Un peut compliqué pour mettre une attache tétine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF094/04 ultra-douce nuit

Date of Use 2025-02-09

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Pacifier SCF094/04 ultra-douce nuit

Date of Use 2025-02-09

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Pièces en plastique dur à l'exception de la téterelle en silicone (approche mass balance)

  2. D'après les résultats d'un test réalisé auprès de consommateurs des États-Unis (2023, n=201)

  3. Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la téterelle Philips Avent texturée utilisée dans nos sucettes ultra (n=201)

  4. Par rapport aux méthodes de stérilisation traditionnelles (ébullition) pour les sucettes

  5. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation