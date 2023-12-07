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  • Laisse la peau de votre bébé respirer
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Philips Avent Pacifierultra air

SCF087/05

4.7
| (682) Avis | 98% recommandent ce produit
Laisse la peau de votre bébé respirer
Des sucettes apaisantes et respirantes grâce aux larges aérations. Neuf parents sur dix affirment que les sucettes ultra air Philips Avent sont confortables pour leur enfant.** L'apaisement est à portée de main, peu importe qui prend soin de bébé. Elles sont désormais composées à 80 % de matériaux d'origine végétale.*
Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Aérations extra-larges pour plus de confort

Laisse la peau de votre bébé respirer

  • Laisse la peau de votre bébé respirer

  • 0 % BPA (bisphénol A)

  • Lot de 2, 80 % de matériaux d'origine végétale*

  • 0-6 mois

Les larges ouvertures permettent à la peau de bébé de respirer

Les larges ouvertures permettent à la peau de bébé de respirer

Les ouvertures de la collerette permettent une meilleure circulation de l'air, maintenant la peau de votre bébé plus sèche pour un confort optimal.

Tétine orthodontique conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Tétine orthodontique conçue pour un développement bucco-dentaire naturel

Nos tétines orthodontiques en silicone souple soutiennent les mouvements naturels des muscles de la bouche et réduisent le risque de malocclusion. Le col étroit de la tétine réduit la pression entre la langue et le palais. Les sucettes ultra Philips Avent sont homologuées de manière indépendante par la Oral Health Foundation. Fabriquées à 100 % en silicone de qualité alimentaire, elles sont plus durables et résistantes que les tétines en caoutchouc (latex) et ne contiennent pas de BPA, de BPS, de phtalates, de PVC ni hydrocarbures aromatiques polycycliques.

Les bébés l'adorent, avec un taux d'acceptation de la tétine de 98 %***

Les bébés l'adorent, avec un taux d'acceptation de la tétine de 98 %***

Nos tétines en silicone texturées sont conçues pour reproduire la sensation du sein maternel. Preuve de leur efficacité : 98 % des parents ont constaté que leurs bébés acceptaient les sucettes ultra Philips Avent.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

682

Avis

98%

recommandent ce produit

07/12/2023

France

France

tetine de qualité

tetines de bonnes qualité, avec un design agréable, ergonomique et adapté aux nourissons

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

04/12/2023

France

France

Bon produit de qualité

Trés bon produit de qualité, très belle couleur, touché agréable.

Avantages

Qualité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

25/11/2023

France

France

Mon bébé a adopté c'est tétine elle sont top

Tétine au top toute les promesses son tenue je vous les recommande

Avantages

Adapter à bebe

Contre

Ne se trouve pas partout

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit ultra air SCF085/60 Sucette

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2024 auprès de 8 139 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. Pièces en plastique dur à l'exception de la tétine en silicone (approche mass balance).

  2. D'après les résultats d'un test réalisé auprès de consommateurs des États-Unis (2023, n=201).

  3. Un test réalisé en 2023 auprès de consommateurs des États-Unis confirme une acceptation à 98 % de la tétine Philips Avent texturée utilisée dans nos sucettes ultra (n=201).

  4. Comparé aux méthodes de stérilisation traditionnelles (ébullition) pour les sucettes.

  5. Pour des raisons d'hygiène, remplacez les sucettes au bout de 4 semaines d'utilisation.