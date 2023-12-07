Je suis très impressionné par les sucettes Ultra Air de Philips AVENT. Ce qui m'a d'abord attiré, c'est leur design pensé pour respecter le palais de mon enfant. Les larges trous dans l'enveloppe légère assurent une circulation d'air maximale. L'aspect le plus remarquable de ces sucettes est la tétine en silicone texturée. Mon bébé l'a acceptée sans aucune hésitation, et je suis rassuré de savoir que 98 % des mamans ont également constaté cette facilité d'acceptation. La forme symétrique de la tétine respecte le développement bucco-dentaire naturel de mon enfant, en harmonie avec la forme de son palais, de ses dents et de ses gencives. En outre, le set comprend un étui de voyage ultra aéré, très pratique pour le rangement et la stérilisation. Le fait de pouvoir stériliser les sucettes au micro-ondes en quelques minutes est un véritable gain de temps pour moi. En résumé, ces sucettes combinent confort, hygiène et praticité. Je suis pleinement satisfait de ce produit et je le recommande vivement à tous les parents soucieux du bien-être de leur enfant.