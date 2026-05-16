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4 biberons
Goupillon pour biberon
Sucette ultra-douce
La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.
Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.
Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.
4.7
sur 6
66
Avis
95%
recommandent ce produit
Aimy006
16/05/2026
France
Acheteur vérifié
Bien
Bien, bébé accepte mieux ces biberons que les mam rien à dire !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Coffret cadeau bébé
Date of Use 2026-03-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Coffret cadeau bébé
Date of Use 2026-03-15
Patentante
09/02/2024
Deutschland
Richtig tolles Set
Habe das Set für mein Patenkind gekauft und Eltern & Baby sind super zufrieden. Mein Patenkind trinkt super ruhig mit diesen Flaschen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657 Flaschen-Set mit AirFree Ventil
Oui, je recommande ce produit
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Anna_abc
03/08/2023
Deutschland
Partie de promotion
Ganz toll
Ich habe die Philips AVENT Natural Flaschen für 4 Wochen getestet und möchte meine Meinung dazu äußern. Das Design, die Form, das Material, die Größe und das Gewicht der Flasche sind ansprechend und praktisch. Das Füttern meines Babys mit der Flasche war einfach und bequem. Die Milch floss gleichmäßig und es gab keine Verschüttungen. Der Sauger der Flasche ist weich, flexibel und hat gut funktioniert. Es gab keine Leckagen oder Saugprobleme. Die Flasche ist intuitiv zu benutzen, zu reinigen und wieder zusammenzusetzen. Alle Teile lassen sich einfach auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Insgesamt bin ich mit den Philips AVENT Natural Flaschen sehr zufrieden und kann sie empfehlen.
Avantages
Größe, Anzahl
Contre
-
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657 Flaschen-Set mit AirFree Ventil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657 Flaschen-Set mit AirFree Ventil
Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.
La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, avaler et respirer à leur rythme naturel, comme au sein.