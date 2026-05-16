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  • S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée
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-20% avec code WBFW26

Philips Avent Natural ResponseCoffret cadeau bébé

SCD657/11

4.7
| (66) Avis | 95% recommandent ce produit
S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée
Favorise des tétées calmes et confortables. La tétine Natural Response accompagne le rythme de tétée de bébé, tandis que la valve AirFree est conçue pour une protection supplémentaire contre les coliques, les gaz et les reflux. Il est important de trouver la bonne tétine. Voir plus de détails ci-dessous.
Voir tous les avantages

Économisez 20%

WBFW26
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Une tétine qui fonctionne comme un sein*

S'écoule comme d'un sein, aide à réduire les problèmes de tétée

  • 4 biberons

  • Goupillon pour biberon

  • Sucette ultra-douce

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine laisse le lait s’écouler lorsque bébé boit activement

La tétine Natural Response s’adapte au rythme de tétée naturel de votre bébé, ce qui facilite l’alternance sein/biberon. La tétine possède une ouverture unique qui laisse le lait s’écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Ainsi, quand ils s’arrêtent pour avaler et respirer, le lait s’arrête aussi.

Choisissez le débit de tétine adapté à votre bébé

Choisissez le débit de tétine adapté à votre bébé

Chaque bébé s'alimente différemment et se développe à son propre rythme. Nous avons conçu des tétines offrant de nombreux types de débits pour que vous puissiez trouver celle qui convient le mieux à votre bébé et adapter votre biberon. Toutes les tétines Natural Response sont fabriquées en silicone souple.

Il est important de trouver la tétine adaptée

Il est important de trouver la tétine adaptée

Chaque personne apprend à son rythme. Téter est une compétence que certains bébés sont plus rapides que d'autres à acquérir. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour certains bébés de commencer par la tétine « débit nouveau-né » (tétine 0) avant de passer aux tétines Natural Response. Optez pour la tétine « débit nouveau-né » lorsque votre bébé met plus de 20 minutes à téter 50 ml avec une tétine Natural Response. Essayez une tétine Natural Response avec un débit plus élevé si votre bébé joue avec la tétine au lieu de téter ou s'il montre des signes de frustration. Si ses difficultés d'alimentation persistent, consultez un professionnel de santé.

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4.7

sur 6

66

Avis

95%

recommandent ce produit

3

16/05/2026

France

France

Acheteur vérifié

Bien

Bien, bébé accepte mieux ces biberons que les mam rien à dire !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Coffret cadeau bébé

Date of Use 2026-03-15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657/11 Coffret cadeau bébé

Date of Use 2026-03-15

09/02/2024

Deutschland

Deutschland

Richtig tolles Set

Habe das Set für mein Patenkind gekauft und Eltern & Baby sind super zufrieden. Mein Patenkind trinkt super ruhig mit diesen Flaschen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657 Flaschen-Set mit AirFree Ventil

Oui, je recommande ce produit

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03/08/2023

Deutschland

Deutschland

Ganz toll

Ich habe die Philips AVENT Natural Flaschen für 4 Wochen getestet und möchte meine Meinung dazu äußern. Das Design, die Form, das Material, die Größe und das Gewicht der Flasche sind ansprechend und praktisch. Das Füttern meines Babys mit der Flasche war einfach und bequem. Die Milch floss gleichmäßig und es gab keine Verschüttungen. Der Sauger der Flasche ist weich, flexibel und hat gut funktioniert. Es gab keine Leckagen oder Saugprobleme. Die Flasche ist intuitiv zu benutzen, zu reinigen und wieder zusammenzusetzen. Alle Teile lassen sich einfach auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Insgesamt bin ich mit den Philips AVENT Natural Flaschen sehr zufrieden und kann sie empfehlen.

Avantages

Größe, Anzahl

Contre

-

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Natural Response SCD657 Flaschen-Set mit AirFree Ventil

Oui, je recommande ce produit

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  1. Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture. 

  1. La tétine Natural Response laisse le lait s'écouler uniquement lorsque bébé boit activement. Les bébés peuvent boire, avaler et respirer à leur rythme naturel, comme au sein.