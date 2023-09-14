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Philips Avent EssentialÉcoute-bébé audio DECT

SCD502/26

4
| (183) Avis | 81% recommandent ce produit
Écoutez votre bébé
Notre écoute-bébé DECT vous assure une sérénité complète grâce à une connexion fiable, un son limpide et une veilleuse sécurisante pour vous et votre bébé.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Le moyen le plus sûr de surveiller votre bébé

Écoutez votre bébé

  • Connexion privée à 100 %

  • Veilleuse

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence et une confidentialité absolue

La technologie DECT vous garantit une absence totale d'interférence provenant d'autres appareils (autres écoute-bébés, téléphones sans fil et portables). Le chiffrage des données vous offre une connexion sécurisée et privée afin d'être le seul ou la seule à entendre votre bébé.

Un son limpide grâce à la technologie DECT

Un son limpide grâce à la technologie DECT

Entendez le moindre son émis par votre bébé. La technologie DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) produit un son limpide d'une qualité exceptionnelle pour vous permettre d'entendre votre bébé à tout instant.

Smart ECO Mode pour des économies d'énergie

Smart ECO Mode pour des économies d'énergie

Le mode Smart ECO exclusif réduit automatiquement la puissance de transmission pour augmenter la durée de vie de la batterie. Plus vous êtes proche de votre bébé, moins vous avez besoin de puissance pour une connexion parfaite (non disponible aux États-Unis et au Canada).

Spécificités Techniques

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4.0

sur 6

183

Avis

81%

recommandent ce produit

14/09/2023

France

France

Acheteur vérifié

magique de simplicité

mise en route rapide, il vaut mieux avoir de prises de courant, fonctionnement très simple, portée suffisante, un bon produit utilisé non pas pour bébé mais surveiller ce qui se passe de l'autre côté de la maison (bruits suspects par exemple).

Avantages

tous

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT

06/02/2023

France

France

Acheteur vérifié

Tres bonne transmission d'écoute

Simple à mettre en marche . Très bonne transmission d'écoute.

Avantages

Peu encombrant .

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Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT

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Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT

12/05/2021

France

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Son clair, simple d'utilisation

Après avoir testé plusieurs marques d'écoute-bébé pour notre 1er enfant, c'est Philips qui est vraiment sorti du lot. Pas de grésillement, on entend vraiment ce qu'il se passe dans la chambre. Pour bébé 3, la question ne se pose pas pour la marque ! Toujours les mêmes qualités, pas de superflu. On branche ça marche, on entend très bien, même à l'autre bout de la maison ou du jardin. Un petit défaut : le fil de la base bébé est un peu court ! Il fait moins de 120 cm et donc ne fait pas la longueur d'un lit bébé. Selon la configuration de la chambre de bébé et des emplacements de prise ça peut être gênant.

Avantages

Facilité d'utilisation, son clair, bonne portée

Contre

Fil d'alimentation base bébé un peu court

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Cet avis concerne le produit Audio Monitors SCD503/26 Écoute-bébé DECT

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023. 

  1. La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence.

  2. Cet écoute-bébé ne possède pas de fonction de recharge.