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Réception garantie à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison et réduction des interférences provenant d'autres appareils.
Réduction des interférences provenant d'autres écoute-bébés.
La fonction de réglage du volume sonore vous permet d'augmenter ou de diminuer le volume sonore afin d'entendre chacun des sons émis par bébé.
Très pratique, le clip ceinture libère vos mains, pour plus de mobilité.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
28/02/2011
España
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SCD481/00 Vigilabebés analógico
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Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023.