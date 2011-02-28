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Philips AventÉcoute-bébé analogique

SCD481/00

5

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Pour entendre votre bébé à tout moment

Réception garantie à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison et réduction des interférences provenant d'autres appareils.

Voir tous les avantages
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marque recommandée par les mamans du monde entier1

Portée jusqu'à 200 m environ

Pour entendre votre bébé à tout moment

Interférences réduites avec d'autres écoute-bébés

Réduction des interférences provenant d'autres écoute-bébés.

Adaptez le volume sonore à votre environnement

Adaptez le volume sonore à votre environnement

La fonction de réglage du volume sonore vous permet d'augmenter ou de diminuer le volume sonore afin d'entendre chacun des sons émis par bébé.

Très pratique, le clip ceinture libère vos mains, pour plus de mobilité.

Très pratique, le clip ceinture libère vos mains, pour plus de mobilité.

Très pratique, le clip ceinture libère vos mains, pour plus de mobilité.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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Avis

100%

recommandent ce produit

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28/02/2011

España

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD481/00 Vigilabebés analógico

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  1. Basé sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale auprès de 10 109 utilisateurs de marques et de produits de soins maternels et infantiles en 2023. 