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Arrêté

Philips AventKit nouveau-né

SCD271/00

4.6

| (14) Avis | 100% recommandent ce produit

Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*

Le kit pratique Philips Avent SCD271/00 comprend 4 biberons Classic (2 x 125 ml et 2 x 260 ml), un goupillon pour biberon et tétine, et une sucette transparente 0-6 mois.

Voir tous les avantages

Atténue le risque de coliques**

Diminue l'irritabilité de bébé, surtout la nuit*

  • Classique

Cinq débits de tétine différents sont disponibles

Cinq débits de tétine différents sont disponibles

Cinq débits de tétine différents sont disponibles.

Produit 0 % BPA

Produit 0 % BPA

Ce produit est 0 % BPA

Biberons conçus pour atténuer le risque de coliques (cliniquement prouvé)

Biberons conçus pour atténuer le risque de coliques (cliniquement prouvé)

Système anti-coliques unique composé d'une tétine Philips Avent et d'une bague d'adaptation permettant à l'air de pénétrer dans le biberon et pas dans l'estomac de bébé afin de faciliter la digestion.*

Spécificités Techniques

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4.6

sur 6

14

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

14/10/2014

Italia

Italia

ottimo biberon

l'ho usato per molto tempo per il mio bambino ed è ottimo e dura a lungo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD271/00 Set "Prime Poppate"

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD271/00 Set "Prime Poppate"

11/12/2013

España

España

EL MEJOR

Este set me lo regalaron cuando nació mi hijo y, aunque probé otros, ninguno de ellos me convenció. Resistentes, económicos, ergonómicos, después de muchos usos igual.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD271/00 Selección para recién nacidos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD271/00 Selección para recién nacidos

11/12/2013

España

España

Se adapta al niño

He probado bastante biberones porque además mi hijo no es muy comilón, pero desde que me aconsejaron este he notado que come más, que ya no rechaza el bibe, así que para mi ok.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD271/00 Selección para recién nacidos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SCD271/00 Selección para recién nacidos

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  1. Une étude clinique a montré qu'à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris avec un biberon Avent étaient moins irritables que ceux nourris avec un biberon concurrent. (Étude menée en 2008 par l'Institute of Child Health (Institut de la santé infantile), Londres).

  2. Une étude clinique a montré qu’à l’âge de 2 semaines, les bébés nourris au biberon Philips Avent souffraient moins de coliques, surtout la nuit, que ceux nourris avec un biberon concurrent.