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Arrêté

LumeaÉpilateur à lumière pulsée

SC2004/11

4

| (6) Avis | 100% recommandent ce produit

1 récompense

Le moyen idéal d'éviter la repousse des poils

Très efficace, l'épilateur à lumière pulsée sans fil Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Voir tous les avantages

pour avoir la peau lisse chez soi

Le moyen idéal d'éviter la repousse des poils

  • Pour le corps uniquement

  • 15 minutes pour les demi-jambes

  • Durée de vie <gt/>100 000 flashs

  • Appareil sans fil

Une peau douce et nette jour après jour

Une peau douce et nette jour après jour

Philips Lumea émet des impulsions lumineuses légères et douces jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et freine sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.

L'efficacité sans effort

Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les 2 semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement les séances lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse.

Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 femmes.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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Avis

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recommandent ce produit

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04/12/2015

België

België

Acheteur vérifié

Toestel werkt OK, maar....

De duur dat het behandelen duurt is wel heel erg onderschat. Tegen dat beide onderbenen behandeld zijn is het toestel al aan heropladen toe. En het duurt inderdaad wel enkele weken tot je wat resultaat merkt.

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Cet avis concerne le produit Lumea SC2004/11 IPL Lichtontharing

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23/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

So far so good!

I used the Lumea only twice untill now and I see that some of the treated hair is not growing. So I hope after a few more treatments more hair will disappear :)

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Cet avis concerne le produit Lumea SC2004/11 IPL hair removal system

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03/11/2016

Nederland

Nederland

Langdurig resultaat

Heb wel wat hardnekkige haargroei op de onderbenen. Hoewel de haren (nog) niet overal permanent zijn verdwenen, wel heel fijn dat het zeker voor wel 6 weken weg blijft. Heb het nu meerdere malen op mijn benen gebruikt en op grote delen van de onderbenen heb ik geen haargroei meer... iets wat met harsen nog nooit gelukt is. Het kost wat... maar ik ben nog niet eerder zo glad geweest.

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