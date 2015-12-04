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Arrêté
Le moyen idéal d'éviter la repousse des poils
Très efficace, l'épilateur à lumière pulsée sans fil Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils sur le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.
Pour le corps uniquement
15 minutes pour les demi-jambes
Durée de vie <gt/>100 000 flashs
Appareil sans fil
Philips Lumea émet des impulsions lumineuses légères et douces jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et freine sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.
Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les 2 semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement les séances lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse.
Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 femmes.
Récompenses
4.0
sur 6
6
Avis
100%
recommandent ce produit
Beah
04/12/2015
België
Acheteur vérifié
Toestel werkt OK, maar....
De duur dat het behandelen duurt is wel heel erg onderschat. Tegen dat beide onderbenen behandeld zijn is het toestel al aan heropladen toe. En het duurt inderdaad wel enkele weken tot je wat resultaat merkt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea SC2004/11 IPL Lichtontharing
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea SC2004/11 IPL Lichtontharing
Dora34
23/02/2017
United Kingdom
So far so good!
I used the Lumea only twice untill now and I see that some of the treated hair is not growing. So I hope after a few more treatments more hair will disappear :)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea SC2004/11 IPL hair removal system
Oui, je recommande ce produit
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Jud01
03/11/2016
Nederland
Langdurig resultaat
Heb wel wat hardnekkige haargroei op de onderbenen. Hoewel de haren (nog) niet overal permanent zijn verdwenen, wel heel fijn dat het zeker voor wel 6 weken weg blijft. Heb het nu meerdere malen op mijn benen gebruikt en op grote delen van de onderbenen heb ik geen haargroei meer... iets wat met harsen nog nooit gelukt is. Het kost wat... maar ik ben nog niet eerder zo glad geweest.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea SC2004/11 IPL Lichtontharing
Oui, je recommande ce produit
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