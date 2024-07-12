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d
Jours
14
h
Heures
04
m
Minutes
41
s
Secondes
Arrêté
Prévient la repousse des poils
L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils, sur le visage et le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.
Pour le corps et le visage
15 minutes pour les demi-jambes
Durée de vie <gt/>100 000 flashs
Appareil sans fil
Philips Lumea émet des impulsions lumineuses légères et douces jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et freine sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.
Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les 2 semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement les séances lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse.
Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 femmes.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Récompenses
4.2
sur 6
255
Avis
91%
recommandent ce produit
L.tani
12/07/2024
France
Tient ses promesses
Appareil très efficace . J’ai eu d’excellents résultats , les poils ne repoussent plus même des années après. J’ai acheté l’appareil en 2017 .
Avantages
Facile à utiliser
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system
Date d'utilisation 2022-07-12
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL hair removal system
Date d'utilisation 2022-07-12
kot19746
06/12/2013
France
un produit super de grande qualité
je suis très contente du produit Luméa épilateur ,je suis à un mois d'épilation ,il y a déjà des endroits ou les poils ne repoussent plus. je recommande le Luméa sans hésitation.je fais une énorme économie en plus sur les épilations dans les instituts .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Lumea Epilateur à lumière intense pulsée SC2003/12 Precision Plus, utilisation sur le corps et le visage, 100 000 flashs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Lumea Epilateur à lumière intense pulsée SC2003/12 Precision Plus, utilisation sur le corps et le visage, 100 000 flashs
chanchan
06/12/2013
France
Acheteur vérifié
un produit super de grande qualité
je suis très contente du produit Luméa épilateur ,je suis à un mois d'épilation ,il y a déjà des endroits ou les poils ne repoussent plus. je recommande le Luméa sans hésitation.je fais une énorme économie en plus sur les épilations dans les instituts .
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Lumea Epilateur à lumière intense pulsée SC2003/12 Precision Plus, utilisation sur le corps et le visage, 100 000 flashs
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Lumea Epilateur à lumière intense pulsée SC2003/12 Precision Plus, utilisation sur le corps et le visage, 100 000 flashs