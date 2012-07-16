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Arrêté

LumeaÉpilateur à lumière intense pulsée

SC2001/01

3.9

| (302) Avis | 82% recommandent ce produit

1 récompense

Prévention de la repousse des poils

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea fait des merveilles pour éviter la repousse des poils, sur tout le corps. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, jour après jour.

Voir tous les avantages

Épilation à lumière pulsée, pour une peau lisse tous les jours

Prévention de la repousse des poils

  • Pour le corps uniquement

  • 15 minutes pour les demi-jambes

  • Durée de vie <gt/>100 000 flashs

  • Appareil sans fil

Une peau douce et nette jour après jour

Une peau douce et nette jour après jour

Philips Lumea émet de légères impulsions lumineuses douces jusqu'à la racine du poil, ce qui fait tomber le poil naturellement et prévient sa repousse. Répétée régulièrement, cette épilation vous garantit une peau douce, jour après jour.

L'efficacité sans effort

L'efficacité sans effort

Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité dès deux séances bi-hebdomadaires, les résultats optimaux étant obtenus après quatre à cinq éances bi-hebdomadaires. Pour l'entretien, une séance toutes les quatre à six semaines suffit. L'intervalle peut varier en fonction de votre pilosité.

Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

Adapté pour une utilisation à domicile en toute sécurité

Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière, la technologie de lumière pulsée, dérivée de celle utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des dermatologues de renom pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 1 500 volontaires.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Récompenses

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

302

Avis

82%

recommandent ce produit

16/07/2012

France

France

le lumea est un produit d'excellente qualité

il est simple et rapide d'utilisation , je trouve seulement dommage que l'on ne puisse pas s'en servir sur secteur mais c'est vraiment un détail.Pour moi les résultats sont spectaculaires, je suis brune avec une peau trés claire donc le cas idéal! Merci philips

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea SC2001/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea SC2001/00 Épilateur à lumière pulsée

16/07/2012

France

France

produit exellent et simple d'utilisation

Efficacité visible aprés quelques mois d'utilisation. Economie de scéances d'épilations en institut. Le seul point négatif c'est le maintient de la charge qui est de courte durée #environ 20'# mais je m'en accommode et m'organise .

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea SC2001/01 IPL hair removal system

Oui, je recommande ce produit

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16/07/2012

France

France

ce produit est excellent

superbe produit un seul petit regret son autonomie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Lumea SC2001/00 Épilateur à lumière pulsée

Oui, je recommande ce produit

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