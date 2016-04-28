Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
SBM130ORG/00
Votre enceinte portable tout-en-un
Écoutez de la musique avec votre enceinte portable tout-en-un Philips grâce à son port USB, son lecteur de carte Micro SD, et son entrée auxiliaire. Disponible en plusieurs couleurs, cette enceinte bénéficiant de la technologie wOOx™ est compacte et équipée d'une batterie.
Orange
USB
Copiez simplement les contenus souhaités sur le périphérique USB ou la carte Micro SD, et connectez le périphérique à votre lecteur. Vous ne craindrez plus jamais de manquer de choix.
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Argentinitis
28/04/2016
España
Muy bueno
Producto que tiene todo, auxiliar, radio digital, usb, memoria miscrosd. Sería excelente si tuviera bluetooth
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SBM130ORG Altavoz portátil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SBM130ORG Altavoz portátil