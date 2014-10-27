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Arrêté

Enceinte portable

SBM100ORG/00

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

Votre enceinte portable tout-en-un

Écoutez de la musique avec votre enceinte portable tout-en-un Philips grâce à son port USB, son lecteur de carte Micro SD, et son entrée auxiliaire. Disponible en plusieurs couleurs, cette enceinte bénéficiant de la technologie wOOx™ est compacte et équipée d'une batterie.

Voir tous les avantages

Votre enceinte portable tout-en-un

  • Orange

Entrée AUX, pour une connexion facile à la plupart des périphériques électroniques

Compact et portable

Puissance de sortie de 1,5 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 1,5 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, plus le son émis par le haut-parleur est puissant.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Avis

100%

recommandent ce produit

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27/10/2014

Italia

Italia

Buona funzionalità generale

Apparecchio funzionale. Audio veramente potente, viste le dimensioni. Buona la lettura dei file musicale da micro SD. Buona la superfice anti graffio e la tonalità del colore. Forse l'indicazione sui tasti funzione, dovrebbe essere di un colore diverso da quello dell'aparecchio.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBM100ORG Altoparlante portatile

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SBM100ORG Altoparlante portatile

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