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Arrêté
SBD7000/10
Rotation, perfection
Profitez de votre musique et de vos films préférés sur votre iPhone grâce à l'enceinte SBD7000. Il vous suffit de faire pivoter la station d'accueil pour regarder des vidéos ; le son des enceintes change simultanément pour un plaisir d'écoute optimal. La technologie de protection contre les interférences des téléphones portables vous offre un son pur, sans parasites.
Alimentez vos enceintes à l'aide d'un adaptateur secteur et profitez de votre musique chez vous.
Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.
La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.
3.0
sur 6
2
Avis
test3433
25/01/2010
France
Cet avis concerne le produit SBD7000 Station d'accueil
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BrianFelegy2
25/01/2010
Nederland
Cet avis concerne le produit SBD7000 Luidsprekerstation
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