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Arrêté

Station d'accueil

SBD7000/10

3

| (2) Avis

Rotation, perfection

Profitez de votre musique et de vos films préférés sur votre iPhone grâce à l'enceinte SBD7000. Il vous suffit de faire pivoter la station d'accueil pour regarder des vidéos ; le son des enceintes change simultanément pour un plaisir d'écoute optimal. La technologie de protection contre les interférences des téléphones portables vous offre un son pur, sans parasites.

Voir tous les avantages

Station d'accueil pivotante pour iPhone

Rotation, perfection

L'adaptateur secteur, la puissance à domicile.

Alimentez vos enceintes à l'aide d'un adaptateur secteur et profitez de votre musique chez vous.

Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique

Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique

La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.0

sur 6

2

Avis

5
4
2
1

25/01/2010

France

France

Cet avis concerne le produit SBD7000 Station d'accueil

Cet avis concerne le produit SBD7000 Station d'accueil

25/01/2010

Nederland

Nederland

Cet avis concerne le produit SBD7000 Luidsprekerstation

Cet avis concerne le produit SBD7000 Luidsprekerstation

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