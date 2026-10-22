ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo du produit en haut de face
  • Photo de l'emballage
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo du produit en haut de face
  • Photo de l'emballage
  • Image principale

Arrêté

Station d'accueil

SBD6000/00

Son stéréo puissant

Profitez du son puissant et de la plage sonore étendue du SBD6000. Il vous suffit de glisser les enceintes et la station d'accueil pour iPod dans votre sac pour écouter votre musique préférée avec vos amis, où que vous soyez. Épatez-les avec des basses d'une grande richesse, même à faible volume.

Voir tous les avantages

Acoustique XSL puissante

Son stéréo puissant

Enceintes intégrées avec acoustique XSL pour un son dynamique.

Profitez d'un son puissant et dynamique depuis votre ShoqBox grâce à la technologie XSL. Le son impressionnant est produit en combinant des aigus clairs et des « medium » de qualité avec des basses élastiques. L'utilisation innovante de matériaux comme l'aluminium, les bobines CCAW et les aimants en néodyme, apporte deux fois plus de puissance sonore. La précision du réglage entre le circuit d'attaque, l'architecture acoustique de petite taille et les autres circuits garantit un son excellent et des basses optimales, quelle que soit la taille de l'enceinte.

Rangement parfait du câble

Grâce à sa conception unique, il résout tous vos problèmes de rangement de câbles et vous pouvez l'emmener partout.

Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment

Design léger et portable pour écouter votre musique à tout moment

Grâce à leur matériau et leur design durables et ultralégers, vous pouvez transporter les enceintes n'importe où.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.