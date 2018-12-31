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Arrêté
SBCHJ080/00
Innovation pour les athlètes
L'ultraléger devient plus résistant. Nouvelle conception radicalement différente destinée aux athlètes et mélomanes, le casque Skylon Flight tout en métal est petit, ultraléger et réglable (trois positions pour s'adapter à toutes les oreilles).
Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.
Suffisamment petite pour un confort optimal et suffisamment grande pour fournir un son net et sans distorsion, l'enceinte 15 mm est d'une taille idéale pour une écoute agréable.
Appréciez la justesse du réglage personnalisé, un confort et une stabilité optimum, même en déplacement. Le réglage tridirectionnel assure un confort exceptionnel.
Notation globale