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Arrêté

Casque tour de cou

SBCHJ055/00

Innovation pour les athlètes

Les athlètes font l'éloge du Duro pour son confort, la qualité du son et son style. Le Duro tour de cou allie un excellent maintien à des écouteurs qui résistent à la sueur et sont capables de délivrer un son puissant.

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Casques sport réglables

Innovation pour les athlètes

Une longueur de câble de 1,2 m, idéale pour une utilisation en extérieur

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emmener votre lecteur audio n'importe où.

Haut-parleur de 30 mm pour des performances audio à couper le souffle

D'un format compact, pour un plus grand confort d'utilisation, mais suffisamment volumineux pour offrir un son puissant et clair, le haut-parleur de 30 mm a la taille idéale pour un plaisir d'écoute sans distorsion.

Le fil CCAW améliore la qualité du son.

En utilisant un fil d'aluminium avec revêtement en cuivre (CCAW) de qualité supérieure pour la bobine acoustique du pilote du casque, la qualité du son est considérablement améliorée.

Spécificités Techniques

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