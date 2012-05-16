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Arrêté

Fidelio

S1SB/00

4

| (1) Avis | 100% recommandent ce produit

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Haut-parleurs en néodyme 13,5 mm haute puissance pour un son exceptionnel

Haut-parleurs en néodyme 13,5 mm haute puissance pour un son exceptionnel

Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour offrir un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 13,5 mm sont équipés de puissants aimants en néodyme pour des basses profondes, des moyennes fréquences transparentes et des hautes fréquences raffinées.

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4.0

sur 6

1

Avis

100%

recommandent ce produit

5
3
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1

16/05/2012

Italia

Italia

questo prodotto ha caratteristiche buone

il monitor mi ha creato un pò di problemi per il malfunzionamento di un integrato, ma grazie al centro assistenza il problema è stato risolto.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage

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