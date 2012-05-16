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Arrêté
Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour offrir un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 13,5 mm sont équipés de puissants aimants en néodyme pour des basses profondes, des moyennes fréquences transparentes et des hautes fréquences raffinées.
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4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
antonio54
16/05/2012
Italia
questo prodotto ha caratteristiche buone
il monitor mi ha creato un pò di problemi per il malfunzionamento di un integrato, ma grazie al centro assistenza il problema è stato risolto.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance 17S1SB LCD monitor with SmartImage