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Arrêté
Un rasage de près durable
En l'espace de deux ans, vos têtes de rasage ont coupé 9 millions de poils. Remplacez les têtes de rasage pour obtenir de nouveau des performances optimales.
TripleTrack
Unité de remplacement
Les têtes de rasage Triple-Track à 3 dimensions offrent 50 % de surface de rasage en plus, comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.
L'unité de rasage est dotée de trois têtes flexibles indépendantes pivotant dans toutes les directions. Cette combinaison unique garantit un contact optimal avec les courbes du visage, permettant de raser même les poils les plus inaccessibles du cou.
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
3.8
sur 6
52
Avis
80%
recommandent ce produit
Berny2001
18/11/2018
France
Le meilleur
Malheureusement, Philips ne fabrique plus ce modèle !! C'est bien dommage car c'est cette tête qui me convenais le mieux. Peut être trop performante ..
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10 Shaving unit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10 Shaving unit
Pat2251
02/12/2013
België
Doet wat het moet doen.
Het resultaat is prima. Ik moet de scheerhoofden opnieuw vervangen, maar dit lijkt mij snel te zijn. Op wat baseert de machine zich om de koppen te vervangen? Tot nu toe is het resultaat prima. Ik zie de noodzaak om te vervangen niet direct in.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10/50 scheerhoofden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10/50 scheerhoofden
scheerzeep
02/12/2013
België
prima
excellent, reeds mijn vierde philips scheerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10/50 scheerhoofden
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit RQ10/50 scheerhoofden