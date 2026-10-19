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Arrêté
R6L36FV/10
Le choix idéal pour les appareils à faible consommation
Pour vos appareils peu gourmands en énergie, choisissez les piles LongLife. Leur technologie au chlorure de zinc est idéale pour les horloges, les radios, les calculatrices et les télécommandes.
AA
Chlorure de zinc
La technologie au chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie aux piles lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils à faible consommation.
Guide de choix de piles pour sélectionner le type de pile adapté à votre appareil.
Ces piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que le cadmium et le mercure.
Notation globale