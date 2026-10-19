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LongLifePile

R6L36FV/10

Le choix idéal pour les appareils à faible consommation

Pour vos appareils peu gourmands en énergie, choisissez les piles LongLife. Leur technologie au chlorure de zinc est idéale pour les horloges, les radios, les calculatrices et les télécommandes.

Voir tous les avantages

Le choix idéal pour les appareils à faible consommation

  • AA

  • Chlorure de zinc

Le chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie.

La technologie au chlorure de zinc haute qualité garantit une longue durée de vie aux piles lorsqu'elles sont utilisées avec des appareils à faible consommation.

Guide de choix pour sélectionner la pile adaptée à vos besoins

Guide de choix de piles pour sélectionner le type de pile adapté à votre appareil.

Les piles zinc Philips ne contiennent aucun métal lourd.

Ces piles Philips sont dépourvues de métaux lourds tels que le cadmium et le mercure.

Spécificités Techniques

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