Par définition dans mon cas, préférant entretenir une barbe de plusieurs jours, je n'ai, après un gros mois, pas encore eu l'occasion d'utiliser beaucoup mon nouvel outil de rasage. De plus, mon ancien appareil avait une quinzaine d'années. J'ai donc ici, d'un coup, opéré un bond appréciable dans le temps technologique ... D'emblée, une forte sensation générale de confort, d'efficacité et de rapidité! La légèreté de l'appareil m'a agréablement surpris. Mais paradoxalement, je trouve qu'on serait là à une limite d'ergonomie, plus léger rendant les gestes moins assurés. A première vue, la capacité de stockage de la batterie tiendrait ses promesses. La facilité avec laquelle la longueur de barbe coupée est aisément homogène m'a impressionné! La consigne délivrée, pour le positionnement du tranchant par rapport à la peau, doit être respectée. Ce qui n'est pas un défaut, mais une particularité, puisque nous en sommes prévenus! Quant à des aspects relevant plus des contextes personnels (dans mon cas, notamment: densité moyenne du poil, port de lunettes obligatoire pour la précision ...), je n'ai pas encore trouvé les gestes les plus fluides, sans que pour autant la coupe et son résultat en souffrent. Dans ce registre peut-être plus subjectif, des éléments de surface plus agrippantes, aux faces avant et arrière, seraient un plus, comme c'est le cas sur le pourtour de l'appareil. Et revers de la médaille du matériau utilisé pour ça: malgré la brosse à 2 têtes, les bouts de coupes ne sont pas faciles à nettoyer complètement. L'électricité statique y est sans doute aussi pour quelque chose. Un défaut relatif? Quelle que soit la position, les poils coupés sont plus projetés qu'avec mon ancien appareil. Donc, oublions une retouche rapide en étant déjà habillé ...