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Arrêté
QT4022/15
Barbe de 3 jours impeccable
Cette tondeuse spéciale barbe de 3 jours Philips offre des performances de coupe optimales tout en respectant la peau, pour une barbe de 3 jours impeccable.
Pas de 0,5 mm
Lames en carbone effet diamants
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Sélectionnez simplement la hauteur de coupe de votre choix et verrouillez-la, de la barbe de 3 jours de 0,5 mm jusqu'à la barbe complète de 10 mm, par pas précis de 0,5 mm.
Réglez la tondeuse sur la hauteur de coupe minimale, pour une barbe de 3 jours impeccable, mesurant tout juste 0,5 mm de long.
L'indicateur de la batterie est vert lorsqu'elle est chargée, et clignote en orange pendant les 10 dernières minutes de fonctionnement.
3.6
sur 6
174
Avis
JulesJoseph
04/02/2016
België
Acheteur vérifié
Très satisfait!
Par définition dans mon cas, préférant entretenir une barbe de plusieurs jours, je n'ai, après un gros mois, pas encore eu l'occasion d'utiliser beaucoup mon nouvel outil de rasage. De plus, mon ancien appareil avait une quinzaine d'années. J'ai donc ici, d'un coup, opéré un bond appréciable dans le temps technologique ... D'emblée, une forte sensation générale de confort, d'efficacité et de rapidité! La légèreté de l'appareil m'a agréablement surpris. Mais paradoxalement, je trouve qu'on serait là à une limite d'ergonomie, plus léger rendant les gestes moins assurés. A première vue, la capacité de stockage de la batterie tiendrait ses promesses. La facilité avec laquelle la longueur de barbe coupée est aisément homogène m'a impressionné! La consigne délivrée, pour le positionnement du tranchant par rapport à la peau, doit être respectée. Ce qui n'est pas un défaut, mais une particularité, puisque nous en sommes prévenus! Quant à des aspects relevant plus des contextes personnels (dans mon cas, notamment: densité moyenne du poil, port de lunettes obligatoire pour la précision ...), je n'ai pas encore trouvé les gestes les plus fluides, sans que pour autant la coupe et son résultat en souffrent. Dans ce registre peut-être plus subjectif, des éléments de surface plus agrippantes, aux faces avant et arrière, seraient un plus, comme c'est le cas sur le pourtour de l'appareil. Et revers de la médaille du matériau utilisé pour ça: malgré la brosse à 2 têtes, les bouts de coupes ne sont pas faciles à nettoyer complètement. L'électricité statique y est sans doute aussi pour quelque chose. Un défaut relatif? Quelle que soit la position, les poils coupés sont plus projetés qu'avec mon ancien appareil. Donc, oublions une retouche rapide en étant déjà habillé ...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Tondeuse étanche pour barbe de 3 jours
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Tondeuse étanche pour barbe de 3 jours
Greenmonkey
03/12/2013
België
Content
Pleinement satisfait de son utilisation depuis plusieurs mois.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 Tondeuse étanche pour barbe de 3 jours
Oui, je recommande ce produit
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Fadino
23/02/2014
France
Redoutable
Dixit mon mari qui recherchais une bonne tondeuse après des dizaines d'achat il a trouve son bonheur ! Il aime le fait qu'elle soit sans fil, qu'elle ne craint pas l'eau rien rinçable rapidement. Il n'a pas besoin de repasser plusieurs fois pour se rase, il en est content !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Beardtrimmer series 5000 QT4022/32 waterproof stubble trimmer
Oui, je recommande ce produit
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