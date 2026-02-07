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Batterie Li-ion rechargeable
Sabot de précision 14 hauteurs de coupe
Utilisable sur peau humide ou sèche
Afficheur LED numérique
Technologie unique Philips OneBlade: la technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides (12000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.
La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre avec moins de passages et plus de confort.
Taillez votre barbe uniformément avec le sabot de précision réglable inclus. Choisissez l'une des 14 hauteurs verrouillables pour adopter le style de votre choix, de la barbe naissante à la barbe de 3 jours, sans oublier les barbes plus longues.
4.3
sur 6
1900
Avis
89%
recommandent ce produit
jipee
07/02/2026
België
Acheteur vérifié
Le produit répond à mes attentes et est facile d'utilisation
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps
Anto05!!
04/02/2026
België
Acheteur vérifié
Coupe net et précise
Très agréable je recommande vivement car la coupe est douce et soignée
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps
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AlexxG
09/09/2025
België
Acheteur vérifié
Top, à recommander
Excellent produit que je recommande à tout le monde. Rapport qualité prix acceptable. Je l’ai acheté pour remplacer un autre produit, un peu moins cher, mais qui générait du bruit dans le casque. Ici, le son est excellent et la connexion est facile. Seul petit bémol : les boutons de volume à l’arrière du casque ne sont pas très facilement accessibles
Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps
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Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Vs its predecessor while shaving
Pour une expérience de rasage optimale, sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats variables en fonction de l'utilisation.