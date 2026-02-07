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  • Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur*
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OneBlade Pro 360Visage + Corps

QP6651/35

4.3
| (1900) Avis | 89% recommandent ce produit
Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur*
Le nouveau rasoir OneBlade Pro 360 taille, stylise et rase les poils de n'importe quelle longueur, en toute simplicité. Rasez et taillez facilement, même dans les zones les plus difficiles d'accès*. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d'utiliser plusieurs accessoires. Le OneBlade répond à tous vos besoins.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur*

  • Batterie Li-ion rechargeable

  • Sabot de précision 14 hauteurs de coupe

  • Utilisable sur peau humide ou sèche

  • Afficheur LED numérique

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Technologie unique Philips OneBlade: la technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides (12000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.

Lame 360 innovante

La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre avec moins de passages et plus de confort.

Sabot de précision 14 hauteurs de coupe

Sabot de précision 14 hauteurs de coupe

Taillez votre barbe uniformément avec le sabot de précision réglable inclus. Choisissez l'une des 14 hauteurs verrouillables pour adopter le style de votre choix, de la barbe naissante à la barbe de 3 jours, sans oublier les barbes plus longues.

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4.3

sur 6

1900

Avis

89%

recommandent ce produit

07/02/2026

België

België

Acheteur vérifié

Le produit répond à mes attentes et est facile d'utilisation

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

04/02/2026

België

België

Acheteur vérifié

Coupe net et précise

Très agréable je recommande vivement car la coupe est douce et soignée

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

09/09/2025

België

België

Acheteur vérifié

Top, à recommander

Excellent produit que je recommande à tout le monde. Rapport qualité prix acceptable. Je l’ai acheté pour remplacer un autre produit, un peu moins cher, mais qui générait du bruit dans le casque. Ici, le son est excellent et la connexion est facile. Seul petit bémol : les boutons de volume à l’arrière du casque ne sont pas très facilement accessibles

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

Cet avis concerne le produit OneBlade Pro 360 QP6652/30 Visage + Corps

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Vs its predecessor while shaving

  2. Pour une expérience de rasage optimale, sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats variables en fonction de l'utilisation.