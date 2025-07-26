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Taillez, stylisez et rasez
3 lames 360
Compatible avec tous les manches OneBlade**
La lame dure jusqu'à 4 mois*
Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d’une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.
Compatible avec tous les produits OneBlade : OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, Qp665x), à l’exception des modèles QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505
La lame durable en inox offre jusqu’à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l’indicateur de remplacement (icône de retrait) apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale.
4.3
sur 6
4425
Avis
90%
recommandent ce produit
Northern Lusophone
26/07/2025
België
Acheteur vérifié
Superbement fonctionnel et efficace
Pour quelqu’un avec una barbe qui n’est pas très épaisse et qui pousse à un rythme normal, One Blade est un appareil efficace. Facile d’utilisation, facile d’entretien, facile à nettoyer, facile à mettre dans son bagage. Un bon achat.
Avantages
Simplicité d’utilisation et de recharge
Contre
Lames à remplacer périodiquement, qui ne sont pas vendues partout et dont le prix est relativement élevé.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/15 Visage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/15 Visage
filou_be
05/08/2021
België
Acheteur vérifié
révolutionnaire pour un bon rasage...
très satisfait de ce nouveau mode de rasage 2.0 :)
Avantages
prend peu de place pour son efficacité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2530/20 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2530/20 OneBlade
Jmmch
14/07/2021
België
Acheteur vérifié
Mr
Très maniable, bonne tenue en main et accessoires parfaits.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2520/30 OneBlade
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit QP2520/30 OneBlade
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.
à l'exception des modèles QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505