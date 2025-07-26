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OneBlade 360Lame 360 de rechange

QP430/50

4.3

| (4446) Avis | 90% recommandent ce produit

Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur

La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s'adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre, avec moins de passages et plus de confort.

Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser, raser facilement n'importe quelle longueur

  • Taillez, stylisez et rasez

  • 3 lames 360

  • Compatible avec tous les manches OneBlade**

  • La lame dure jusqu'à 4 mois*

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade est un nouvel outil hybride innovant qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides qui permet de couper toutes les longueurs de poils.

Compatible avec les manches OneBlade**

Compatible avec les manches OneBlade**

*Pour une expérience de rasage optimale, à utiliser avec les modèles QP2/QP6XXX.

Une lame qui ne s'émousse pas facilement

Une lame qui ne s'émousse pas facilement

La lame durable en inox offre jusqu'à 4 mois d’utilisation* pour garder une sensation de fraîcheur. Lorsque l'indicateur de remplacement (icône de retrait) apparaît sur la lame, les performances de la lame peuvent ne plus être optimales. Il est alors temps d’envisager de changer la lame pour une expérience de rasage optimale.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

4446

Avis

90%

recommandent ce produit

26/07/2025

België

België

Acheteur vérifié

Superbement fonctionnel et efficace

Pour quelqu’un avec una barbe qui n’est pas très épaisse et qui pousse à un rythme normal, One Blade est un appareil efficace. Facile d’utilisation, facile d’entretien, facile à nettoyer, facile à mettre dans son bagage. Un bon achat.

Avantages

Simplicité d’utilisation et de recharge

Contre

Lames à remplacer périodiquement, qui ne sont pas vendues partout et dont le prix est relativement élevé.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/15 Visage

Date d'utilisation 2024-06-26

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/15 Visage

Date d'utilisation 2024-06-26

05/08/2021

België

België

Acheteur vérifié

révolutionnaire pour un bon rasage...

très satisfait de ce nouveau mode de rasage 2.0 :)

Avantages

prend peu de place pour son efficacité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP2530/20 OneBlade

Date d'utilisation 2020-07-05

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP2530/20 OneBlade

Date d'utilisation 2020-07-05

14/07/2021

België

België

Acheteur vérifié

Mr

Très maniable, bonne tenue en main et accessoires parfaits.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP2520/30 OneBlade

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP2520/30 OneBlade

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.

  2. à l'exception des modèles QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505