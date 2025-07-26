ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
  • Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur

OneBlade 360Visage

QP2734/30

4.3
| (4426) Avis | 90% recommandent ce produit
Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur
Le nouveau rasoir OneBlade 360 taille, stylise et rase les poils de n’importe quelle longueur, en toute simplicité. Rasez et taillez facilement, même dans les zones les plus difficiles d’accès*. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d’utiliser plusieurs accessoires. Le OneBlade répond à tous vos besoins.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser, raser facilement n’importe quelle longueur

  • Tailler, styliser, raser

  • Lame 360

  • Sabot réglable 5 en 1

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade bénéficie d'une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.

Nouvelle lame 360

Nouvelle lame 360

La lame 360 innovante pivote dans toutes les directions pour s’adapter aux courbes de votre visage. Son design assure un contact permanent avec la peau et une maîtrise parfaite. Taillez et rasez facilement les zones les plus difficiles à atteindre avec moins de passages et plus de confort.

Sabot réglable 5 en 1

Sabot réglable 5 en 1

Le sabot au design ouvert unique taille efficacement votre barbe sans se boucher et sans interruption, même lorsque les poils sont longs et épais.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.3

sur 6

4426

Avis

90%

recommandent ce produit

26/07/2025

België

België

Acheteur vérifié

Superbement fonctionnel et efficace

Pour quelqu’un avec una barbe qui n’est pas très épaisse et qui pousse à un rythme normal, One Blade est un appareil efficace. Facile d’utilisation, facile d’entretien, facile à nettoyer, facile à mettre dans son bagage. Un bon achat.

Avantages

Simplicité d’utilisation et de recharge

Contre

Lames à remplacer périodiquement, qui ne sont pas vendues partout et dont le prix est relativement élevé.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/15 Visage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade QP2724/15 Visage

05/08/2021

België

België

Acheteur vérifié

révolutionnaire pour un bon rasage...

très satisfait de ce nouveau mode de rasage 2.0 :)

Avantages

prend peu de place pour son efficacité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP2530/20 OneBlade

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP2530/20 OneBlade

14/07/2021

België

België

Acheteur vérifié

Mr

Très maniable, bonne tenue en main et accessoires parfaits.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP2520/30 OneBlade

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit QP2520/30 OneBlade

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 

  1. par rapport au modèle précédent QP210

  2. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Varie selon l'utilisation.