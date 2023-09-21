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Arrêté

Hairclipper series 7000Tondeuse cheveux

QC5390/80

4.2

| (703) Avis | 85% recommandent ce produit

Précision digne d'un expert

Cette tondeuse cheveux Philips est conçue pour offrir une précision maximale, grâce à un affichage numérique et au plus grand choix de hauteurs de coupe de tous les appareils sur le marché. Une seule charge rapide permet d'obtenir jusqu'à 60 minutes d'autonomie sans fil. Votre style est reproduit avec exactitude à chaque fois.

Voir tous les avantages

Précision digne d'un expert

  • Lames en titane

  • 41 hauteurs de coupe

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Peigne, ciseaux et housse de rangement

Lames recouvertes de titane pour des performances de coupe exceptionnelles

Lames recouvertes de titane pour des performances de coupe exceptionnelles

Lames de pointe en titane gardant longtemps leur tranchant pour des performances de coupe exceptionnelles

Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

Garantie de 2 ans, tension internationale, aucune lubrification nécessaire

Toutes nos tondeuses pour hommes sont conçues pour durer. Elles bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans, sont utilisables partout dans le monde et ne nécessitent aucune lubrification.

Tête ouvrante facilitant le nettoyage sous le robinet

Tête ouvrante facilitant le nettoyage sous le robinet

Ouvrez simplement la tête et rincez-la sous le robinet.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

703

Avis

85%

recommandent ce produit

21/09/2023

België

België

Acheteur vérifié

Premier de gamme et pourtant le meilleur !

Pour un premier prix, il est imbattable. Quand d'autres marques fournissent des produits ne coupant pas les cheveux à des prix exhaustifs, celui-ci est qualitatif (voir avantages) !

Avantages

Coupe, ergonomie, légèreté, efficacité, prix.

Contre

Fil, fragilité.

Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date d'utilisation 2023-05-21

Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date d'utilisation 2023-05-21

27/08/2020

België

België

Acheteur vérifié

Produit de qualité !

Très bon rapport qualité prix. Facile d'utilisation. Depuis qu'on a ce produit, mon mari ne veut plus aller chez le coiffeur. Je recommande vivement !

Avantages

Le rasoir coupe avec une telle précision. Facile à manier.

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date d'utilisation 2019-07-27

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable

Date d'utilisation 2019-07-27

09/08/2015

België

België

Acheteur vérifié

parfait pour son utilisation

Simple et efficace. Nettoyage facile, charge rapide, utilisation simple et pièces robustes. Boîte de rangement pratique.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper

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