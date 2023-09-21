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Arrêté
Précision digne d'un expert
Cette tondeuse cheveux Philips est conçue pour offrir une précision maximale, grâce à un affichage numérique et au plus grand choix de hauteurs de coupe de tous les appareils sur le marché. Une seule charge rapide permet d'obtenir jusqu'à 60 minutes d'autonomie sans fil. Votre style est reproduit avec exactitude à chaque fois.
Lames en titane
41 hauteurs de coupe
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Peigne, ciseaux et housse de rangement
Lames de pointe en titane gardant longtemps leur tranchant pour des performances de coupe exceptionnelles
Toutes nos tondeuses pour hommes sont conçues pour durer. Elles bénéficient d'une garantie internationale de 2 ans, sont utilisables partout dans le monde et ne nécessitent aucune lubrification.
Ouvrez simplement la tête et rincez-la sous le robinet.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
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4.2
sur 6
703
Avis
85%
recommandent ce produit
Infereno
21/09/2023
België
Acheteur vérifié
Premier de gamme et pourtant le meilleur !
Pour un premier prix, il est imbattable. Quand d'autres marques fournissent des produits ne coupant pas les cheveux à des prix exhaustifs, celui-ci est qualitatif (voir avantages) !
Avantages
Coupe, ergonomie, légèreté, efficacité, prix.
Contre
Fil, fragilité.
Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date d'utilisation 2023-05-21
Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date d'utilisation 2023-05-21
Douceur
27/08/2020
België
Acheteur vérifié
Produit de qualité !
Très bon rapport qualité prix. Facile d'utilisation. Depuis qu'on a ce produit, mon mari ne veut plus aller chez le coiffeur. Je recommande vivement !
Avantages
Le rasoir coupe avec une telle précision. Facile à manier.
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date d'utilisation 2019-07-27
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable
Date d'utilisation 2019-07-27
carbumel
09/08/2015
België
Acheteur vérifié
parfait pour son utilisation
Simple et efficace. Nettoyage facile, charge rapide, utilisation simple et pièces robustes. Boîte de rangement pratique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper