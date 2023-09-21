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Lames auto-affûtées en métal
11 hauteurs de coupe
Fonctionnement sur secteur
Jusqu'à 5 ans de garantie
Une tondeuse idéale pour toute la famille, alliant performance et facilité d'utilisation. Son moteur silencieux offre une puissance optimale avec moins de vibrations, pour une expérience de coupe sereine.
Ajustez facilement et précisément la longueur souhaitée. Choisissez parmi 10 réglages de 3 à 21 mm par incréments de 2 mm. Retirez simplement le sabot pour obtenir une coupe précise de 0,5 mm.
Se faire beau n'a jamais été aussi simple. Nos tondeuses sont dotées de lames auto-affûtées d'une durabilité exceptionnelle, garantissant une coupe précise, année après année.
Récompenses
4.2
sur 6
703
Avis
85%
recommandent ce produit
Infereno
21/09/2023
België
Acheteur vérifié
Premier de gamme et pourtant le meilleur !
Pour un premier prix, il est imbattable. Quand d'autres marques fournissent des produits ne coupant pas les cheveux à des prix exhaustifs, celui-ci est qualitatif (voir avantages) !
Avantages
Coupe, ergonomie, légèreté, efficacité, prix.
Contre
Fil, fragilité.
Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable
Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable
Douceur
27/08/2020
België
Acheteur vérifié
Produit de qualité !
Très bon rapport qualité prix. Facile d'utilisation. Depuis qu'on a ce produit, mon mari ne veut plus aller chez le coiffeur. Je recommande vivement !
Avantages
Le rasoir coupe avec une telle précision. Facile à manier.
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hair clipper QC5115/15 Tondeuse à cheveux lavable
carbumel
09/08/2015
België
Acheteur vérifié
parfait pour son utilisation
Simple et efficace. Nettoyage facile, charge rapide, utilisation simple et pièces robustes. Boîte de rangement pratique.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Hairclipper series 7000 QC5390/80 Hair clipper
Jusqu'à 5 ans de garantie comprenant une garantie mondiale standard de 2 ans complétée par une extension de 3 ans disponible après enregistrement de l'appareil dans les 90 jours suivant l'achat.
Applicable exclusivement aux modèles des séries 5000, 7000 et 9000. Disponible pour le marché mondial, à l'exclusion des États-Unis, du Canada et de la Chine.