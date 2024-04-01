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Arrêté
PX840T/05
Un son puissant sans fil, partout où vous allez
Le système audio portable Philips PX840T diffuse la musique de vos sources préférées : Bluetooth®, USB, CD et radio FM/MW, en toute simplicité. Son système lumineux dynamique intégré et sa puissance de 50 W offrent une expérience musicale incroyable.
Bluetooth®
50 W
Lumière dynamique
Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.
La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.
3.4
sur 6
11
Avis
01/04/2024
United Kingdom
8 years old and still works perfectly
I’ve had this speaker since i was 8 and now i’m 16 still works perfectly fine such a good speaker shame they’ve discontinued it but it has done me well. Very good quality sound can get very loud.
Avantages
Can use CDs and Bluetooth has lasted so long
Contre
they’ve discontinued it!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PX840T CD Soundmachine
Date d'utilisation 2022-04-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PX840T CD Soundmachine
Date d'utilisation 2022-04-01
sergelejaune
22/07/2023
France
TRANSFO HS
COMME D'AUTRES UTILISATEURS MA RADIO EST TOMBEE EN PANNE APRES PLUSIEURS MOIS...C'EST LE TRANSFO QUI EST HS...J'AI DONC MIS DES PILES !
Cet avis concerne le produit PX840T Lecteur de CD
Date d'utilisation 2022-07-22
Cet avis concerne le produit PX840T Lecteur de CD
Date d'utilisation 2022-07-22
marylion22
14/06/2018
France
produit de bonne qualité
jusqu'à avant hier j'ai été satisfait de ce produit, mais celui-ci s'est mis à avoir des problèmes au niveau du lecteur CD, en cours de lecture il y avait un bruit de claquement et la lecture s'arrêtait. j'ai dû le ramener au magasin ou je l'avais acheté. ils ont gardé l'appareil et me l'ont remboursé. de ce fait je n'ai plus la jouissance de ce produit. cela est bien dommage !
Cet avis concerne le produit PX840T Lecteur de CD
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