[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Cette Centrale vapeur Philips au beau design est performante. Elle n'est pas très lourde, je la trouve juste un tout petit peu bruyante. Cette centrale accepte l'eau du robinet, moi j' en mets, mon eau n'est pas très calcaire. Le réservoir est facile à mettre en place, on peut remplir à tout moment, pour moi c'est l'idéal. Un voyant clignote s'il manque de l'eau. Avec La technologie OptimalTEMP, je peux repasser tous les types de tissus sans régler la température et ça c'est le top ! Le fer peut aussi reposer sur la housse sans l'endommager à condition de ne pas le laisser trop longtemps. Avec sa technologie, le bouton automatique appuyé, la vapeur s'arrête dès que je repose le fer. Il s'éteint au bout de 10 minutes de non utilisation La centrale se compose d'un bouton marche/arrêt. Un voyant se met à clignoter et quand le fer est chaud, il bippe. Le fer se détache grâce à un petit clip. Il glisse bien sur les tissus. Pour une vapeur maximale, j'appuie 2 secondes sur le bouton marche/arrêt Le fer possède plusieurs fonctions un mode éco ou max. Il s'utilise aussi verticalement comme un défroisseur. Fonction pressing pour les faux plis en appuyant 2 fois sur la gâchette vapeur qui émet 3 super jets Pour le détartrage, le voyant Easy Calc clignote, je retire le bouchon et je vide sinon le fer ne fonctionne plus. Petit inconvénient, il faut se déplacer avec l'appareil complet. Je laisse la centrale sur ma table à repasser sinon on peut ranger le cordon. Vous aurez compris, j'adore cette centrale Philips. Elle est assez complète et je dirais presque que j'aime repasser !