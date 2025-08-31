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Production de vapeur automatique avec détecteur de mouvements
Défroissage vertical pour rideaux et vêtements sur cintre
Aucun risque de brûlure sur les vêtements avec OptimalTEMP
Vapeur : 170 g/min, effet pressing : 650 g
Réservoir d'eau de 1,5 l pour 1 h de repassage
La technologie de détection des mouvements décèle le déplacement du fer sur vos vêtements afin de produire automatiquement une vapeur puissante. Détendez-vous et repassez sans effort pendant que le fer libère de la vapeur pour vous.
Générateur de vapeur TurboPower, pour une séance de repassage plus agréable et un débit de vapeur puissant et ininterrompu. Le générateur de vapeur TurboPower évite l'apparition de taches humides sur les vêtements pendant le repassage* pour que vous puissiez les ranger directement sans devoir attendre qu'ils sèchent.
La semelle SteamGlide Elite bénéficie de notre toute dernière technologie de pointe conçue pour une glisse optimale et une excellente résistance aux rayures. Son revêtement en nano-titanium assure une glisse exceptionnelle sur tous les vêtements, pour des résultats d'une rapidité inégalée.
4.7
sur 6
149
Avis
99%
recommandent ce produit
swann029_5256
31/08/2025
France
Superbe centrale vapeur polyvalente.
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Pratique du fait de son utilisation sur table a repasser ou a la verticale pour les rideaux et vêtements sur cintre. Son temps de chauffe de 2 minutes est idéal ainsi que son réservoir de 1,5 litres qui permet 1 heure de repassage. Aucun risque de brûlure sur les vêtements avec la technologie OptimalTEMP. Vraiment génial.
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare série 7000
Date of Use 2025-08-26
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare série 7000
Date of Use 2025-08-26
souris_5741
28/08/2025
France
Centrale Philips
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Alors cette centrale elle est juste waw !! Elle est légère et le repassage en un seul passage Je suis ravie de l'efficacité. Le design est juste magnifique et facile d'entretien. Je met de l'eau déminéralisée afin qu'elle puisse durer dans le temps. Elle vaut son prix cette centrale
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare série 7000
Date of Use 2025-08-19
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare série 7000
Date of Use 2025-08-19
juliej113_493
21/08/2025
France
Une centrale vapeur géniale
[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] La centrale vapeur Perfect Care Série 7000 est vraiment top pour le repassage ! Je ne suis pas une fan de repassage mais avec cette centrale ça devient toute suite plus simple. Elle produit de la vapeur automatiquement et le linge est défroissé très facilement sans avoir à passer plusieurs fois au même endroit. Le fer est très léger et donc plus simple à utiliser. Le grand réservoir d'eau est très pratique et facile à remplir. La centrale est légèrement bruyante au démarrage mais ça reste correct. En tout cas je l'ai adopté !!!
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare série 7000
Date of Use 2025-08-11
Cet avis concerne le produit Centrale vapeur PerfectCare série 7000
Date of Use 2025-08-11
par rapport au modèle PSG8000S
par rapport au mode MAX
Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.