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Arrêté

PicoPix MaxTVProjecteur mobile

PPX720/INT

2.9

| (8) Avis

Luminosité Xtreme, son Xtreme et portabilité

Équipé d'Android TV, le PicoPix MaxTV projette une image mesurant jusqu'à 120" (304 cm) en True Full HD. Avec ses différentes corrections d'image, son réglage automatique de la luminosité, jusqu'à 4 h d'autonomie de batterie et une fonction Boombox, vous vous demanderez comment vous avez pu vivre sans !

Voir tous les avantages

Luminosité Xtreme, son Xtreme et portabilité

  • 120" en True Full HD 1080p

  • Portabilité et son Xtreme

  • Expérience Android TV

  • Fonction Boombox Bluetooth®

Mise au point automatique intelligente

Mise au point automatique intelligente

La mise au point automatique en un clic élimine les tracas d'une configuration manuelle. La caméra haute résolution et la technologie de mise au point automatique par IA vous garantissent toujours une image parfaite, automatiquement.

Portabilité Xtreme

Portabilité Xtreme

Un projecteur PicoPix MaxTV ultra-compact contenant tout ce dont vous avez besoin. Profitez d'une autonomie de 4 heures en mode projection ou de 10 heures en mode Enceinte Bluetooth®. La fonction Batterie externe permet également de charger tous vos appareils via le port USB-C ou USB-A.

Technologie DLP TI / REC709

Technologie DLP TI / REC709

Utilisée dans 9 cinémas sur 10 dans le monde, la technologie DLP de Texas Instruments affiche des images saisissantes, un contraste élevé et une image lumineuse quelles que soient les circonstances. Attendez-vous à une expérience visuelle exceptionnelle avec des couleurs éclatantes qui reproduisent 100 % du signal REC 709.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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2.9

sur 6

8

Avis

2

25/04/2022

Norge

Norge

Great projector - flawless

This is my second portable Full-HD projector, picture is sharp and detailed with clean picture even on rapid movements, the sound lag when using bluetooth which was present at earlier versions are now history and the built in streaming apps works great. Great projector, the only thing I miss, is to be able to charge it with a USB-C cable and not only a DC socket plug, for even longer battery time when on longer camping trips to avoid packing 230 ->12v converters.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Date d'utilisation 2021-03-25

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PicoPix MaxTV PPX720 Mobilprojektor

Date d'utilisation 2021-03-25

08/11/2021

United Kingdom

United Kingdom

a perfect upgrade to my PicoPix Max

This is the projector I was expecting!! I participated to the first Indiegogo Campaign for the PicoPix Max and now they upgraded everything! Android OS to ANDROID TV All image corrections are now working with HDMI or USB-C Super good sound And a bigger battery compared to Max. Yes it is a bit bulkier but frankly speaking I prefer my new Max TV

Avantages

Better brightness, Android TV, super good speakers

Contre

a bit bulky

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Date d'utilisation 2021-10-08

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PicoPix MaxTV PPX720 Mobile projector

Date d'utilisation 2021-10-08

09/03/2023

France

France

Acheteur vérifié

Produit de bonne Qualité,

Le bruit s’entend surtout à l’extinction. Utilisation assez compliquée, peu d’explications, des acronymes pour geeks.

Avantages

Bonne Qualité image et son

Contre

Bruit s’entend quand on l’éteint. Les fonctionnalités pas assez simples, les explications d’acronymes etc…Je n’ai pas trouvé le moyen de faire tenir la batterie pendant 4h

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Date d'utilisation 2022-02-09

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PicoPix MaxTV PPX720 Projecteur mobile

Date d'utilisation 2022-02-09

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