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PCSW200/00
Logiciel PC pour votre PhotoFrame
Logiciel PC PhotoFrame, pour une mise à jour gratuite automatique ou via www.philips.com/support
PhotoManager est un logiciel de gestion des photos pour votre PC. Il se lance automatiquement lorsque vous connectez votre PhotoFrame à votre PC via la prise USB2. Il vous permet d'afficher et de gérer vos albums et photos, en parallèle, sur votre PC ou votre PhotoFrame. PhotoManager fonctionne avec Windows 2000, XP et Vista. Ce logiciel sera compatible avec iPhoto et disponible pour Mac OS à partir de septembre 2007.
Notation globale