Affichez et gérez vos photos et albums sur votre PC et votre PhotoFrame

PhotoManager est un logiciel de gestion des photos pour votre PC. Il se lance automatiquement lorsque vous connectez votre PhotoFrame à votre PC via la prise USB2. Il vous permet d'afficher et de gérer vos albums et photos, en parallèle, sur votre PC ou votre PhotoFrame. PhotoManager fonctionne avec Windows 2000, XP et Vista. Ce logiciel sera compatible avec iPhoto et disponible pour Mac OS à partir de septembre 2007.