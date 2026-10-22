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        Logiciel PC pour Cadre Photo

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        Logiciel PC pour votre PhotoFrame

        Logiciel PC PhotoFrame, pour une mise à jour gratuite automatique ou via www.philips.com/support

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        Logiciel PC pour votre PhotoFrame

        Affichez et gérez vos photos et albums sur votre PC et votre PhotoFrame

        PhotoManager est un logiciel de gestion des photos pour votre PC. Il se lance automatiquement lorsque vous connectez votre PhotoFrame à votre PC via la prise USB2. Il vous permet d'afficher et de gérer vos albums et photos, en parallèle, sur votre PC ou votre PhotoFrame. PhotoManager fonctionne avec Windows 2000, XP et Vista. Ce logiciel sera compatible avec iPhoto et disponible pour Mac OS à partir de septembre 2007.

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