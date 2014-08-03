ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Image principale

Arrêté

Radio Vintage

ORD7105C/10

3

| (1) Avis

La radio vintage

Cette Radio Vintage Philips répond à tous vos besoins. Conçue dans le style des radios Philips emblématiques de 1955, elle est dotée d'un tuner FM stéréo, charge votre iPod/iPhone, et diffuse les musiques qui y sont stockées.

Voir tous les avantages

La radio vintage

  • Crème

  • Station d'accueil pour iPod/iPhone

Son haute fidélité

Réinterprétation contemporaine de la conception Philetta emblématique

Réinterprétation contemporaine de la conception Philetta emblématique

Inspirée du poste radio original de 1955, cette radio est dotée des éléments traditionnels du légendaire poste Philetta 254. Cette radio compacte avait séduit le grand public par la simplicité de sa conception, un son puissant et une réception extrêmement claire. La première incursion de Philips dans l'univers de la radio remonte à 1927 et au fil des années, de nombreux modèles sont devenus de véritables objets de collection.

Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui

Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui

Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.0

sur 6

1

Avis

5
4
2
1

03/08/2014

Nederland

Nederland

Het idee achter het toestel is goed.

Het toestel is een prima audiotoestel, ware daar niet de ingewikkelde instelling van de preset FM - zenders. Het is een crime! Blijkbaar is het toestel ontworpen om als docking-station te dienen. Als docking-station voldoet het toestel prima. Bij de meertalige beschrijving ontbreekt een Nederlandse-beschrijving. Dit is zeer lastig. Door de moeilijke instelling van de FM-zenders gebruikt schrijver dezes het toestel hoofdzakelijk als oplaadtoestel van de iPhone en het luisteren van muziek via de iPhone.

Cet avis concerne le produit ORD7105C Original-radio

Cet avis concerne le produit ORD7105C Original-radio

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.