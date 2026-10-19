Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portatif sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.