ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Image principale

Arrêté

Radio Vintage Mini

OR2000B/12

1.5

| (2) Avis

Donnez le La avec la radio Vintage Mini

Cette radio Philips Vintage Mini ludique au charme rétro est équipée d'un système de haut-parleurs Bass Reflex aux basses puissantes, et d'un grand sélecteur de stations de radio analogique vous permettant d'obtenir vos stations préférées facilement.

Voir tous les avantages

Donnez le La avec la radio Vintage Mini

  • FM/MW

  • Entrée audio

  • 3 W

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables

Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Réglage analogique FM/MW de la radio

Réglage analogique FM/MW de la radio

Réinterprétation contemporaine du design Philetta emblématique

Inspirée de la radio de 1955. Cette Radio Vintage Mini reprend les éléments emblématiques de la célèbre radio Philips de 1955, la Philetta « BF 102 U ». À l'époque, cette radio compacte avait conquis les auditeurs par la simplicité de son design, un son puissant et une réception impeccable. Fort d'un héritage radiophonique remontant à 1927, Philips a, au cours des années, créé de nombreux modèles entrés dans l'histoire de la radio et considérés comme des pièces de collection.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.5

sur 6

2

Avis

5
4
3

17/05/2015

Italia

Italia

Inaffidabile

Prodotto molto leggero, plasticoso e arrivato con la manopola della sintonia montata male. Suono senza corpo, non coinvolgente. buona la capacità di sintonia. privo di interruttore per il passaggio alla riproduzione di lettore MP3. Dopo appena tre mesi di uso normalissimo si è guastata.

Cet avis concerne le produit OR2000B Mini Original Radio

Cet avis concerne le produit OR2000B Mini Original Radio

31/10/2018

België

België

prachtige klank , maar voor korte duur

3 toestellen gehad en 3 maal problemen met volumeknop na enkele weken

Cet avis concerne le produit OR2000B Original-miniradio

Cet avis concerne le produit OR2000B Original-miniradio

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.