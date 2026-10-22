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Arrêté
MCM239D/12
Son pur, design compact
Profitez pleinement de la musique de votre iPod avec un son sublime en optant pour la chaîne MCM239D ! Elle offre des performances sonores dynamiques, ainsi que les fonctionnalités essentielles pour profiter de la musique selon vos envies.
MP3/WMA
Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod! La station d'accueil recharge votre iPod pendant que vous écoutez de la musique, et la télécommande vous permet de parcourir le contenu de l'iPod et de sélectionner et lire les chansons voulues.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
Notation globale