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Arrêté

Microchaîne

MCM2050/12

3.6

| (29) Avis

Un système audio adapté à votre environnement

Écoutez votre musique à partir de différentes sources : CD MP3, radio, ou encore baladeurs via les connexions MP3 Link et USB Direct. Montez la microchaîne Philips MCM2050/12 à un mur ou placez-la sur une table ; elle s'intègre à tous les intérieurs.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Un système audio adapté à votre environnement

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA

Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Tiroir CD motorisé pour davantage d'élégance

Tiroir CD motorisé pour davantage d'élégance

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

Puissance de sortie totale de 20 W RMS

Puissance de sortie totale de 20 W RMS

Ce système a une puissance de sortie totale de 20 W. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

29

Avis

31/12/2014

Suisse

Suisse

Enchanté

Je suis enchanté par le peu de place qu'elle occupe, et pourtant une qualité de diffusion très bonne, fixé au mur vous l’oublierez presque.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2050 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

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26/12/2015

Deutschland

Deutschland

gute Mini Stereoanlage

Wurde als Weihnachtsgeschenk bestellt. Tolles Gerät, was auch für eine 9 jährige schnell verständlich ist. Guter Klang und tolles Design.

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Cet avis concerne le produit MCM2050 Mini-Stereoanlage

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09/01/2012

Deutschland

Deutschland

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