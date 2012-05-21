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Arrêté
MCI500H/12
Libérez votre musique
Célébrez la musique à votre manière - avec le son et la puissance d'origine ! Avec le MCi500H tout-en-un de 160 Go, bénéficiez de la lecture HDD, transférez de la musique à partir de votre PC, connectez des périphériques USB plug-and-play ou profitez d'innombrables autres options musicales sur la radio Internet.
160 Go/2 000 CD
Radio Internet gratuite
2 x 50 W
Avec le logiciel Philips WADM Wireless Audio Device Management (inclus), vous pouvez copier aisément et rapidement la collection musicale stockée sur votre ordinateur vers le disque dur du centre Streamium à l'aide d'un glisser-déplacer. Désormais, vous pouvez profiter de votre collection musicale sans allumer votre ordinateur.
La fonction recherche alphanumérique, accessible sur le clavier de la télécommande, vous permet de trouver en un instant vos artistes, titres et albums préférés. Appuyez tout simplement sur la touche « Search » de la télécommande, puis tapez les premiers chiffres ou lettres du nom de la chanson, de l'artiste ou de l'album désiré. Vous obtiendrez les résultats les plus approchants. Plus besoin de faire défiler ligne par ligne l'ensemble de votre collection ou de votre playlist.
La microchaîne hi-fi sans fil Streamium est dotée de transducteurs hi-fi de haute qualité. Le tweeter à dôme souple d'un pouce en soie pure restitue avec subtilité chaque nuance sonore. Le tout aussi impressionnant haut-parleur de graves de 5,25 pouces est constitué d'un cône en papier qui offre l'avantage d'être à la fois très léger et rigide, d'assurer un excellent comportement transitoire et de conserver une réponse en fréquence uniforme atteignant 4 kHz. Cette combinaison assure une reproduction des voix naturelle et claire tout en offrant des basses dynamiques et puissantes.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.3
sur 6
240
Avis
Pat27
21/05/2012
België
Excellent
Le fait d'allier un disque dur à une chaîne stéréo de qualité correcte en fait un excellent compromis. Je stocke mes CD sur le disque dur et j'écoute aisément la radio sur internet. Une chaîne superbe ! Je regrette seulement que le modèle que j'ai acheté ne soit plus commercialisé ! Philips devrait renforcer cette ligne de produit !!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Streamium MCI500H Microchaîne hi-fi sans fil
Oui, je recommande ce produit
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négresse27
27/12/2022
France
Perte de la télécommande
Bjr j ai la meme chaine que j aime beaucoup mais j ai égaré la télé commande que me conseillez vous comme remplacement merci
Avantages
Bon
Contre
Ras
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2020-12-27
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2020-12-27
titcho
24/07/2012
France
très satisfait de ce produit une fois la connection internet réalisée
tres pratique une multitude de radio meme si elles ne sont pas toujours disponibles. satisfait
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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