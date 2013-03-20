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Arrêté
L'obsession du son
Ne choisissez plus entre qualité du son et discrétion. Cette microchaîne Philips classique s'intègre à tous les intérieurs et offre un plaisir d'écoute absolu. Appuyez sur Play et laissez les basses dynamiques envahir la pièce.
Cassette
Ce système a une puissance de sortie totale de 4 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.
4.6
sur 6
12
Avis
91%
recommandent ce produit
Philipsaudioproduktnutzer
20/03/2013
Deutschland
Dieses Produkt hat angenehm Überzeugt
Das Produkt hat durch das schöne Desing und das gut beleuchtete Display Überzeugt. Schön ist auch, dass das Kassettenfach an der Front ist. Dadurch ist das CD-Fach nicht so wie es aussieht unten, sondern ganz oben ist.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MC147 Klassisches Micro-Soundsystem
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MC147 Klassisches Micro-Soundsystem
PhilipsMc147guy
16/08/2025
United Kingdom
Great Hifi
This Micro HI-FI Come's Equiped with great speakers a cassette player that records radio am/fm cd Player and Audio in its a brilliant system Sound quality is tip top. Could,nt be happier thanks phillips love this Brand,
Avantages
Cassette player Dynamic Bass Boost Radio CD Player Speakers Are Great Quality
Contre
None Whatsoever
Cet avis concerne le produit MC147 Micro Hi-Fi System
Date d'utilisation 2025-07-16
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Date d'utilisation 2025-07-16
davemed
05/03/2014
United Kingdom
Brilliant for the price
I bought this as a cheap alternative for my broken down mini hi-fi. Just a temporary purchase. It is brilliant and serves all my needs and I will not be purchasing anything else to replace it. Excellent bass (DBB), good because I can play my old tapes, the AUX has allowed me to connect my separate cd player, the auto radio tuning is excellent with easy pre-sets. Playing through my own speakers the sound is perfect. The remote control is compact and simple to use. Perfect fitting for size where I wanted it.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MC147 Micro Hi-Fi System
Oui, je recommande ce produit
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