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LUM11342U92X2/10
11342U92X2
Maîtrisez la lumière, défiez l'obscurité
Défiez l'obscurité avec la Philips Ultinon Pro9200, une lampe LED retrofit aux performances inégalées. Bénéficiez de toute la puissance d'une technologie LED de pointe produisant jusqu'à 400 %* de luminosité en plus avec l'une des lampes les plus compactes du marché.
LED-HL [~H4]
Jusqu'à 400 % de luminosité en plus
Large compatibilité
Style haut de gamme et sécurité
Lot de 2
Notre toute dernière technologie est facile à installer. La gamme Philips Ultinon Pro9200 LED associe la puissance de la technologie LED à un boîtier ultra-compact adapté à toutes les fonctions d'éclairage. Entièrement repensée pour supprimer l'ancien dissipateur thermique encombrant et reproduire la forme des lampes halogènes, cette nouvelle génération de lampes H4 pratique s'installe rapidement et facilement, même dans les éclairages avant les plus exigus.
Maîtrisez la lumière sur la route. Méticuleusement conçues pour éveiller votre passion pour la conduite, nos lampes pour éclairage avant Philips Ultinon Pro9200 offrent des performances inégalées et la visibilité exceptionnelle dont vous avez besoin au volant, quelles que soient les conditions. Grâce à notre sélection unique de LED et au grand soin que nous apportons à la conception de nos produits, vous bénéficiez d'une luminosité inégalée, jusqu'à 400 % supérieure au minimum légal pour les lampes halogènes. Améliorez votre vision de la route et des panneaux de signalisation grâce à leur spectre optimal unique. Nos lampes vous permettent de prendre la route en toute confiance.
Conduisez avec précision et en toute sécurité avec la Philips Ultinon Pro9200. Grâce au positionnement précis des puces LED sur nos lampes Philips Ultinon Pro9200, l'éclairage est projeté là où vous en avez besoin sur la route sans éblouir les véhicules en sens inverse. Nos lampes sont également équipées de la technologie innovante Philips SafeBeam, produisant un excellent faisceau utile sans éblouissement, pour une visibilité optimale lorsque vous conduisez.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
1.0
sur 6
1
Avis
locke 07
25/11/2025
Österreich
Acheteur vérifié
schlechter service
Die LED leuchtet sehr gut aus und ist eine Verbesserung zur H4 Halogen Variante. Nur ist eine von zwei LED schon nach kurzer Zeit 6 Wochen und ca. 350 km schon defekt. Die Reklamation ist echt schwierig
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge
Date d'utilisation 2024-10-25
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11342U92X2 Unvergleichliche LED-Lichtleistung für Fahrzeuge
Date d'utilisation 2024-10-25
Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.
Non conformes ECE, non destinées à un usage sur la voie publique. Il vous incombe de vous conformer aux exigences légales en vigueur dans votre pays.
La gamme de lampes Philips Ultinon Pro9200 LED bénéficie d'une garantie de 2 ans, plus une extension de garantie de 3 ans offerte à l'enregistrement du produit. Visitez la page philips.com/auto-warranty pour en savoir plus sur notre politique de garantie. La garantie Philips couvre les défauts de fabrication et une utilisation non commerciale uniquement.