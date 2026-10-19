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Power AlkalinePile

LR6P12B/97

Pour les appareils gourmands en énergie

Les appareils électroniques actuels, tels que les baladeurs et les jeux électroniques, consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles alcalines PowerLife.

Voir tous les avantages

Pour les appareils gourmands en énergie

  • AA

  • Alcaline

Idéal pour les appareils consommant beaucoup

La technologie alcaline alimente les appareils à forte consommation.

La pile se conserve jusqu'à 5 ans.

Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.

Les piles alcalines sont 6 fois plus performantes que les piles zinc-carbone ordinaires.

Les piles alcalines sont six fois plus performantes que les piles zinc-carbone ordinaires.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 259.1 kB
  • 21 July 2026

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