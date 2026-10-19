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Arrêté
LR6P12B/97
Pour les appareils gourmands en énergie
Les appareils électroniques actuels, tels que les baladeurs et les jeux électroniques, consomment plus d'énergie que jamais. Profitez-en plus longtemps avec les piles alcalines PowerLife.
AA
Alcaline
La technologie alcaline alimente les appareils à forte consommation.
Toutes les piles perdent de l'énergie lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Nous garantissons au moins 80 % de l'énergie initiale dans la pile jusqu'à la date jusqu'à la date indiquée.
Les piles alcalines sont six fois plus performantes que les piles zinc-carbone ordinaires.