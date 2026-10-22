Mieux voir, pour mieux travailler

La lampe d'inspection LED rechargeable très fine de Philips est l'outil idéal pour les inspections rapides. Son éclairage LED haute qualité orientable à 180° élimine toutes les zones d'ombre. Son crochet rotatif à 360° et son aimant puissant permettent de garder les mains libres pour travailler.