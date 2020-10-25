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Un rasoir comme neuf
Pratique, la cartouche de nettoyage du système SmartClean permet de nettoyer, lubrifier et rafraîchir votre rasoir, pour la sensation d'un appareil neuf jour après jour.
Ce produit
Cartouche de nettoyage
19,99 €
SH71
Têtes de rasage de rechange
38,39 €
19,99 €
19,99 €
S9711/31R1
S9711/41R1
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S9974/35R1
S9974/55R1
S9975/35
S9975/35R1
S9975/55R1
Lot de 2
Nettoie
Lubrifie
Rafraîchit
Le système double filtre nettoie les poils, la mousse et le gel. Le double filtre unique empêche les poils d'obstruer les têtes de rasage, pour des performances de rasage optimales.
La lubrification active réduit la friction et l'usure des têtes de rasage et des lames, pour un rasoir comme neuf plus longtemps.
Le système DualFiltration et la lubrification active permettent d'obtenir un rasoir jusqu'à 10 fois plus propre qu'avec seulement de l'eau.
4.2
sur 6
6
Avis
83%
recommandent ce produit
Boyfri69
25/10/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Produkt ist sehr gut !
Einfacher Gebrauch ! Gut zu installieren ! ................
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit JC302/50 Reinigungskartusche
Date d'utilisation 2019-09-25
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit JC302/50 Reinigungskartusche
Date d'utilisation 2019-09-25
MarkTyrone
23/04/2020
Deutschland
Der Rasierer überzeugt mit guter Rasur
Der Rasierer ist leise und rasiert sehr gut. Er liegt gut in der Hand und die Akku-Restladung wird in großen Prozentzahlen dargestellt. Es gibt verschiedene Rasurmodi und die Reinigungs- und Ladestation runden den sehr guten Eindruck ab. Eine Etui, ein Pinsel, eine Reinigungskartusche (hält 3 Monate), ein Trimmeraufsatz, ein Ladegerät und die Lade-/Reinigungsstation sind neben dem Rasierer mit dabei.
Avantages
Glatte und gründliche Rasur, Lade- und Reinigungsstation
Contre
Rasierer kann nicht benutzt werden, wenn er geladen wird! Nur Akkubetrieb möglich.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit JC302/50 Reinigungskartusche
Date d'utilisation 2020-03-23
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit JC302/50 Reinigungskartusche
Date d'utilisation 2020-03-23
Achim60
03/03/2020
Deutschland
Acheteur vérifié
Das Produkt endspricht meinen Erwartungen
Da ich einen, genau wie mein Vater, einen Rasierapparat von Philips habe und bei ihm die Vorteile des Reinigungsystems gesehen habe, wollte ich natürlich das gleiche auch haben. Bin vom ersten Tag an sehr zufrieden. So sauber bekommt man den Rasierapparat mit einer manuellen Reinigung nicht. Man sollte auch die originalen Kartuschen kaufen. Habe noch keine anderen getestet, werde ich auch nicht, habe da Angst das ich die gesamte Technik zerstöre.
Avantages
Super Reinigung
Contre
Etwas zu teuer aber man hat es drann
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit JC302/50 Reinigungskartusche
Date d'utilisation 2019-02-03
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit JC302/50 Reinigungskartusche
Date d'utilisation 2019-02-03