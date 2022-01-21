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Arrêté
5 modes
2 têtes de brosse
Verre de charge
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.
4.2
sur 6
246
Avis
83%
recommandent ce produit
AndrePBN
21/01/2022
Deutschland
Super Qualität
Ich habe diese Zahnbürste jetzt schon seit 5 Jshre (Januar 2017) und sie funktioniert immer noch bestens! Der Akku hält immer noch ca. 2 Wochen und auch ansonsten ist die Reinigung der Zähne noch sehr gut! Absolut empfehlenswert!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste
Schneckchen1007
24/10/2020
Deutschland
Super Zahbürste
Auch wenn die Schallzahnbürste etwas teurer ist als andere Zahnbürsten, haben wir uns wieder für eine Sonicare Diamond Clean entschieden. Die Zahnbürste ist angenehm in der Handhabung und man hat ein sehr sauberes Putzgefühl nach Anwendung.
Avantages
Sauberkeit, Anwendung, Akkulaufzeit
Contre
Preis
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste
chris721
04/07/2018
Deutschland
Unübertroffenes Gesamt-Ergebnis
Gutes Handling, hervorragende Reinigungsleistung durch mehrere Programmestufenlos schaltbar. Angenehme Laustärke des Gerätes, Akkuladung hält ca. 2 -3 Wochen. Induktionsladung in Ladeschale, Reisetasche mit Lademöglichkeit vorhanden. Verschiedene Aufsatzbürsten im Programm je nach Empfindlichkeit der Zähne. Reinigungsdauer 2 Minuten in 4 Teilen automatische Beendigung.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/34 Elektrische Schallzahnbürste
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean