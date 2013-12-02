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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
2 têtes de brosse
Verre de charge
Coffret de voyage USB
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.
4.3
sur 6
3246
Avis
86%
recommandent ce produit
Nic007
02/12/2013
België
Cher mais excellent produit
La brosse nettoie vraiment dans chaques petits interstices des dents et l'on retrouve plus de blancheur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/04 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/04 Brosse à dents électrique
Barb762
23/08/2012
België
ce produit me permet d'entretenir les dents et les gencives de manière optimale
Je ne peux plus brosser les dents avec une autre brosse à dents
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9382/04 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9382/04 Brosse à dents électrique
Pit57
10/02/2021
France
BONProduit!!!
Bon Produit, avec ses faiblesses, en particulier le Manchon principal
Avantages
Facilité d'utilisation
Contre
Manchon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9352/04 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9352/04 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean