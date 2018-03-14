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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
2 têtes de brosse
Verre de charge
Avec mode Polish
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.
4.3
sur 6
67
Avis
83%
recommandent ce produit
Krulle
14/03/2018
Deutschland
Tolles Produkt !
Meine Zähne sind immer ohne Belag . Die E-Bürste werde ich weiter emphelen . Der Tip für die Zahnbürste kam von meinem Zahnarzt
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/03 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/03 Elektrische Schallzahnbürste
ChristophRoselius
27/05/2013
Deutschland
Großartig
Ich hatte schon früher mal Sonicarebürsten benutzt, jedoch lange nicht mehr. Laut Stiftung Warentest hatte ein anderer Hersteller auf Platz 1 abgeschnitten, und die Sonicare "nur" auf Platz 2... Gekauft habe ich dann aber doch die Sonicare, ich hatte das andere Modell bereits in der Hand, aber bin von der Sonicare dann doch überzeugter gewesen. Was soll ich sagen, es hat sich gelohnt das andere Model doch wieder ins Regal zu stellen. Mit der DiamondClean ist Philips ein grandios Produkt gelungen. Nicht nur die wahnsinnig gute Reinigungsleistung sondern auch das reichhaltige Zubehör muss ich erwähnen. Da ich überdurchschnittlich viel reise (Geschäftlich) macht mich zb. das USB-Lade-Etui glücklich, nun muss man nicht mehr immer ein Ladegerät mitschluren sondern packt einfach das Kabel in die Notebooktasche - Fertig. Und ja, wie schon erwähnt, die Reinigungsleistung ist auch sehr gut, so wie man das erwartet, meine Zähne fühlen sich merklich glatt und sauber an, mein Zahnfleisch blutet nicht und ist weder geschwollen noch gereizt, sondern schön Rosafarben - so wie es sein sollte. Danke Philips für das tolle Produkt !!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/03 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/03 Elektrische Schallzahnbürste
nurejew2012
08/03/2013
Deutschland
Beste Zahnbürste überhaupt
Da ich bisher nur mit der Konkurrenz geputzt hab und aus beruflichen Gründen die Diamondclean probiert habe, habe ich diese gleich behalten und die andere entsorgt. Die Reinigungsleistung dieser Zahnbürste war sensationell. Die Zähne waren richtig glatt und sauber. Bei der Reinigung der Zähne gehe ich keine Kompromisse ein und kann jedem nur empfehlen sich diese Zahnbürste zu besorgen. Sie hat zwar einen hohen Preis, aber gut gepflegte Zähne werden selten krank und sie sparen sich dann die Kosten beim Zahnarzt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/03 Elektrische Schallzahnbürste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/03 Elektrische Schallzahnbürste
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean