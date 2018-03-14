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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération

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  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
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  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
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  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

Arrêté

Philips Sonicare DiamondCleanBrosse à dents électrique

HX9332/03

4.3
| (67) Avis | 83% recommandent ce produit
Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches. Changez pour Sonicare.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour éclaircir les dents

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

  • 5 modes

  • 2 têtes de brosse

  • Verre de charge

  • Avec mode Polish

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*

Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*

Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*

Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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4.3

sur 6

67

Avis

83%

recommandent ce produit

14/03/2018

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt !

Meine Zähne sind immer ohne Belag . Die E-Bürste werde ich weiter emphelen . Der Tip für die Zahnbürste kam von meinem Zahnarzt

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/03 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/03 Elektrische Schallzahnbürste

27/05/2013

Deutschland

Deutschland

Großartig

Ich hatte schon früher mal Sonicarebürsten benutzt, jedoch lange nicht mehr. Laut Stiftung Warentest hatte ein anderer Hersteller auf Platz 1 abgeschnitten, und die Sonicare "nur" auf Platz 2... Gekauft habe ich dann aber doch die Sonicare, ich hatte das andere Modell bereits in der Hand, aber bin von der Sonicare dann doch überzeugter gewesen. Was soll ich sagen, es hat sich gelohnt das andere Model doch wieder ins Regal zu stellen. Mit der DiamondClean ist Philips ein grandios Produkt gelungen. Nicht nur die wahnsinnig gute Reinigungsleistung sondern auch das reichhaltige Zubehör muss ich erwähnen. Da ich überdurchschnittlich viel reise (Geschäftlich) macht mich zb. das USB-Lade-Etui glücklich, nun muss man nicht mehr immer ein Ladegerät mitschluren sondern packt einfach das Kabel in die Notebooktasche - Fertig. Und ja, wie schon erwähnt, die Reinigungsleistung ist auch sehr gut, so wie man das erwartet, meine Zähne fühlen sich merklich glatt und sauber an, mein Zahnfleisch blutet nicht und ist weder geschwollen noch gereizt, sondern schön Rosafarben - so wie es sein sollte. Danke Philips für das tolle Produkt !!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/03 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/03 Elektrische Schallzahnbürste

08/03/2013

Deutschland

Deutschland

Beste Zahnbürste überhaupt

Da ich bisher nur mit der Konkurrenz geputzt hab und aus beruflichen Gründen die Diamondclean probiert habe, habe ich diese gleich behalten und die andere entsorgt. Die Reinigungsleistung dieser Zahnbürste war sensationell. Die Zähne waren richtig glatt und sauber. Bei der Reinigung der Zähne gehe ich keine Kompromisse ein und kann jedem nur empfehlen sich diese Zahnbürste zu besorgen. Sie hat zwar einen hohen Preis, aber gut gepflegte Zähne werden selten krank und sie sparen sich dann die Kosten beim Zahnarzt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/03 Elektrische Schallzahnbürste

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9332/03 Elektrische Schallzahnbürste

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean