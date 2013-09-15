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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX9322/12
HX9340
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
2 têtes de brosse
1 coffret de voyage
Avec mode Polish
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.
4.2
sur 6
120
Avis
87%
recommandent ce produit
Hugo3000
15/09/2013
France
Quelle efficacité, dans un design sympa
Sensation douce en bouche, ça chatouille un peu au début puis on s'y fait et on sent la propreté des dents en passant la langue dessus, c'est tout lisse! J'aime beaucoup l'autonomie super longue, au moins 3 semaines dans mon cas et le verre de charge très design.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Brosse à dents électrique
Kath19
09/09/2013
België
Uitstekend product!
Ligt goed in de hand. Is heel gebruiksvriendelijk door de verschillende standen op de tandenborstel zelf en geen gedoe meer met extra opzetborstels. Persoonlijk verkies ik de kleine opzetborstel waardoor je makkelijker aan het volledig gebit kan. Geeft aan aangenaam en schoon gevoel na het poetsen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
SimonReygaert
20/05/2012
België
Zeer goed
Zeer goed, goede prestaties, batterij doet het zeer lang
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean