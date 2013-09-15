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  • Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
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Arrêté

Philips Sonicare DiamondCleanBrosse à dents électrique

HX9322/12

HX9340

4.2
| (120) Avis | 87% recommandent ce produit
Des dents plus saines et plus blanches pour la vie
La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches.
Voir tous les avantages
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1

Des dents plus blanches avec la brosse à dents électrique Philips Sonicare

Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

  • 5 modes

  • 2 têtes de brosse

  • 1 coffret de voyage

  • Avec mode Polish

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*

Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean*

Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines*

Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.

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4.2

sur 6

120

Avis

87%

recommandent ce produit

15/09/2013

France

France

Quelle efficacité, dans un design sympa

Sensation douce en bouche, ça chatouille un peu au début puis on s'y fait et on sent la propreté des dents en passant la langue dessus, c'est tout lisse! J'aime beaucoup l'autonomie super longue, au moins 3 semaines dans mon cas et le verre de charge très design.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Brosse à dents électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Brosse à dents électrique

09/09/2013

België

België

Uitstekend product!

Ligt goed in de hand. Is heel gebruiksvriendelijk door de verschillende standen op de tandenborstel zelf en geen gedoe meer met extra opzetborstels. Persoonlijk verkies ik de kleine opzetborstel waardoor je makkelijker aan het volledig gebit kan. Geeft aan aangenaam en schoon gevoel na het poetsen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel

20/05/2012

België

België

Zeer goed

Zeer goed, goede prestaties, batterij doet het zeer lang

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel

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  1. Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024. 

  1. sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean