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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX6481/60
HX642A
HX6481/50
HX6859/63
HX680A
HX6807/63
HX683B
HX6830/47
HX685T
HX6877/29
HX684B
HX6850/57
HX680J
HX6800/35
HX680P
HX6803/64
HX680A
HX6807/35
Lot de 4
Taille standard
Clipsable
Sélection des modes via BrushSync™
Clipsez notre tête de brosse InterCare pour améliorer la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Ses brins ultra-longs vous aident à éliminer plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre et entre les dents, pour des gencives saines.
La tête de brosse InterCare est dotée de brins de haute qualité extra-longs densément implantés. Ils ciblent la plaque dentaire dans les espaces interdentaires. Il est cliniquement prouvé qu'elle réduit les saignements et les inflammations au niveau des gencives en seulement 2 semaines.
Vous obtiendrez toujours un nettoyage optimal avec notre fonction de sélection des modes via BrushSync™**. La tête de brosse InterCare se synchronise avec le manche Philips Sonicare équipé de la technologie BrushSync™**, afin de sélectionner le mode de brossage et le niveau d'intensité optimaux, pour un nettoyage exceptionnel. Il vous suffit de vous brosser les dents.
4.7
sur 6
112
Avis
94%
recommandent ce produit
Foudre
18/05/2021
België
Acheteur vérifié
Excellente brosse électrique
La batterie de la brosse à dents a une très longue période d’activité avant recharge. L’efficacité du brossage est excellente. Bonne longévité des brosses.
Avantages
Efficacité et longévité
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i InterCare HX9004/10 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit i InterCare HX9004/10 Têtes de brosse à dents standard
JC31
27/07/2017
France
Acheteur vérifié
La seule vraiment efficace.
Cette tête est nettement plus efficace que celle fournie avec la brosse à dent lors de l'achat. Les brins sont plus longs et la surface est supérieure. Pourquoi tant de modèles de têtes alors que celui ci est le seul vraiment efficace ?
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit InterCare HX9002/07 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit InterCare HX9002/07 Têtes de brosse à dents standard
Gringrin2a
24/10/2016
France
Acheteur vérifié
Efficace
Très bonne brosse à dents qui est efficace longtemps.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit InterCare HX9002/07 Têtes de brosse à dents standard
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit InterCare HX9002/07 Têtes de brosse à dents standard
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
La sélection des modes via BrushSync™ est uniquement compatible avec les manches Philips Sonicare équipés de la technologie BrushSync™.