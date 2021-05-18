ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Go to promotion

NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération

Le soin complet est désormais visible à 100 %

Découvrir maintenant

  • Nettoie plus profondément entre les dents, résultats impeccables*
  • Nettoie plus profondément entre les dents, résultats impeccables*
  • Nettoie plus profondément entre les dents, résultats impeccables*
  • Nettoie plus profondément entre les dents, résultats impeccables*
  • Nettoie plus profondément entre les dents, résultats impeccables*
  • Nettoie plus profondément entre les dents, résultats impeccables*

Arrêté

Philips Sonicare i InterCareTêtes de brosse à dents standard

HX9004/10

4.7
| (112) Avis | 94% recommandent ce produit
Nettoie plus profondément entre les dents, résultats impeccables*
Avec une technologie d'implantation avancée et des brins ultra-longs, la i InterCare permet d'éliminer jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire entre les dents qu'une brosse à dents manuelle. Elle améliore la santé de vos gencives en seulement deux semaines.
Voir tous les avantages
Produits compatibles
C3 Premium Plaque Control

C3 Premium Plaque Control
Têtes de brosse à dents standard

HX6481/60

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Brosse à dents électrique

HX642A

HX6481/50

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Brosse à dents électrique

HX6859/63

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique

HX680A

HX6807/63

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Brosse à dents électrique

HX683B

HX6830/47

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Brosse à dents électrique

HX685T

HX6877/29

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Brosse à dents électrique

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique

HX680J

HX6800/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique

HX680P

HX6803/64

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Brosse à dents électrique

HX680A

HX6807/35

Nettoie les espaces interdentaires et les zones difficiles d'accès

Nettoie plus profondément entre les dents, résultats impeccables*

  • Lot de 4

  • Taille standard

  • Clipsable

  • Sélection des modes via BrushSync™

Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire avec la tête de brosse InterCare*

Éliminez jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire avec la tête de brosse InterCare*

Clipsez notre tête de brosse InterCare pour améliorer la santé de vos gencives en seulement 2 semaines. Ses brins ultra-longs vous aident à éliminer plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre et entre les dents, pour des gencives saines.

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

Des gencives plus saines en seulement 2 semaines

La tête de brosse InterCare est dotée de brins de haute qualité extra-longs densément implantés. Ils ciblent la plaque dentaire dans les espaces interdentaires. Il est cliniquement prouvé qu'elle réduit les saignements et les inflammations au niveau des gencives en seulement 2 semaines.

Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats parfaits**

Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats parfaits**

Vous obtiendrez toujours un nettoyage optimal avec notre fonction de sélection des modes via BrushSync™**. La tête de brosse InterCare se synchronise avec le manche Philips Sonicare équipé de la technologie BrushSync™**, afin de sélectionner le mode de brossage et le niveau d'intensité optimaux, pour un nettoyage exceptionnel. Il vous suffit de vous brosser les dents.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.7

sur 6

112

Avis

94%

recommandent ce produit

18/05/2021

België

België

Acheteur vérifié

Excellente brosse électrique

La batterie de la brosse à dents a une très longue période d’activité avant recharge. L’efficacité du brossage est excellente. Bonne longévité des brosses.

Avantages

Efficacité et longévité

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i InterCare HX9004/10 Têtes de brosse à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit i InterCare HX9004/10 Têtes de brosse à dents standard

27/07/2017

France

France

Acheteur vérifié

La seule vraiment efficace.

Cette tête est nettement plus efficace que celle fournie avec la brosse à dent lors de l'achat. Les brins sont plus longs et la surface est supérieure. Pourquoi tant de modèles de têtes alors que celui ci est le seul vraiment efficace ?

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit InterCare HX9002/07 Têtes de brosse à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit InterCare HX9002/07 Têtes de brosse à dents standard

24/10/2016

France

France

Acheteur vérifié

Efficace

Très bonne brosse à dents qui est efficace longtemps.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit InterCare HX9002/07 Têtes de brosse à dents standard

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit InterCare HX9002/07 Têtes de brosse à dents standard

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

  2. La sélection des modes via BrushSync™ est uniquement compatible avec les manches Philips Sonicare équipés de la technologie BrushSync™.